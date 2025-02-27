При каких условиях одинокая мать может получить более 10 тыс грн помощи

Одинокая мать должна соответствовать определенным критериям

Одиноким матерям в Украине предусмотрена денежная помощь. Сумма такой выплаты зависит от количества детей в семье и совокупного дохода гражданина.

Каким должен быть доход матери, чтобы она смогла оформить денежную помощь в 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточок".

Если одинокая мать хочет иметь 10 тысяч гривен социальной помощи, ей нужно самостоятельно воспитывать четырех детей в возрасте до 6 лет, то есть дошкольников, а ее совокупный доход за полгода должен составлять 0 гривен.

Однако такую выплату может получить не только мать, но и одинокий отец, самостоятельно воспитывающий детей.

А начислять ее будут до достижения ребенка 18 лет. Но если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько помощи будет иметь одинокая мать, воспитывающая одного ребенка до 6 лет.