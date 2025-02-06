За месяц можно купить смартфон: сколько денег теряют жители Киева из-за повышения тарифов на проезд

Общественный транспорт дорожает, а качество не меняется – возмущение жителей Киевщины

В феврале 2025 года в Киеве и области снова выросли цены на проезд в общественном транспорте. Перевозчики объясняют повышение тарифов подорожанием горючего и общим ростом расходов на обслуживание транспорта.

В то же время, пассажиры возмущены — качество перевозок не улучшается, а цены растут ежегодно.

Новые тарифы на популярных маршрутах

Маршрут №422 (Буча — метро "Академгородок") — теперь стоит 45-50 гривен.

— теперь стоит 45-50 гривен. Маршрут №379 (Ирпень — метро "Академгородок") — также подорожал до 45-50 грн.

— также подорожал до 45-50 грн. Обухов — Киев (маршрут "Обуховтранс") — с 6 февраля проезд обойдется в 70 гривен.

(маршрут "Обуховтранс") — с 6 февраля проезд обойдется в 70 гривен. Маршрут №316 (Борисполь — метро "Левобережная") — стоит 85 гривен.

— стоит 85 гривен. До метро "Бориспольская" цена составляет 65 гривен.

Такие цены особенно болезненно чувствуют пассажиры, ежедневно ездящие на работу из пригорода в столицу и обратно. Если посчитать, то только на поездки к работе жители области могут тратить более 3 тысяч гривен в месяц.

Что можно купить за деньги, потраченные на проезд?

Подсчитаем, что может позволить себе киевлянин или житель области, если расходы на транспорт перевести в другие блага:

На 3 тысячи гривен можно купить около 15 кг мяса или 100 литров молока.

можно купить около 15 кг мяса или 100 литров молока. Это примерно 40-50 чашек кофе в популярных кафе столицы.

Такой же суммы достаточно, чтобы купить подписку на стриминговые сервисы на целый год или приобрести базовый смартфон.

Эти деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг в небольшой квартире.

Повышение тарифов вызвало возмущение среди жителей Киева и области. В соцсетях люди массово жалуются на то, что качество услуг остается низким. Пассажиры жалуются на старые, неисправные маршрутки, отсутствие комфорта и перегруженные салоны.

"Это какую зарплату нужно иметь, чтобы оплачивать такой проезд?" — спрашивают пользователи Facebook.

"Цены растут, а маршрутки, как были развалюхами, так и остаются", — отмечает один из комментаторов.

"Время создавать муниципальный автотранспорт, чтобы прекратить этот транспортный хаос", — пишут разочарованные жители.

Есть ли выход?

Подорожание транспорта становится постоянной реальностью для жителей Киевской области. Эксперты подчеркивают, что решение проблемы лежит в развитии муниципального транспорта, что позволит сделать перевозки более доступными. В то же время, пассажирам остается только приспосабливаться к новым условиям или искать альтернативы, например, организовывать совместные поездки.

Остается надеяться, что качество перевозок в будущем будет отвечать растущим ценам.

Ранее Телеграф писал, что глава КМВА назвал две причины, почему работу транспорта во время тревог нужно менять.