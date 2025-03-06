Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: на сколько вырастет пенсия

В апреле 629 тысяч пенсионеров получат обновленные выплаты

В марте 2025 года украинских пенсионеров ожидает индексация пенсий, которая составит 11,5%. Работающих пенсионеров она не коснется — лица этой категории получат перерасчет выплат только в апреле.

Это касается лиц, которые после последнего перерасчета приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или прошло два года со времени их предыдущего перерасчета. "Телеграф" предлагает посчитать, сколько будет получать пенсионер после пересчета. Допустим, мужчина вышел на пенсию в 2023 году, приобретя общий нужный стаж 30 лет. Два года он продолжал трудовую деятельность и получал ту же зарплату.

Отметим, расчет приблизителен, ведь на сумму пенсии влияют разные факторы жизни человека. Рассчитаем пенсию для пенсионера, который в 2023 году имел 30 лет страхового стажа и среднюю заработную плату 8000 грн.

Формула расчета пенсии

Согласно закону, пенсия по возрасту в Украине рассчитывается по формуле:

Размер пенсии = средняя зарплата по Украине за 3 года перед обращением (в 2023 году – 13 376,21 грн) × коэффициент заработной платы к средней по стране × коэффициент страхового стажа. По этой формуле в 2023 году пенсионер с 30 годами стажа и зарплатой 8000 грн получал бы примерно 4800 грн пенсии.

Если в 2025 году пенсию пересчитают, прибавив еще 2 года страхового стажа (в общей сложности 32 года), то ее размер изменится. Если предположить, что средняя зарплата для перерасчета — 15 000 грн, то с учетом 32 лет стажа пенсионер может получать около 5 120 грн (без учета возможных доплат). Таким образом, увеличение будет примерно на 320 грн.

В общей сложности изменений в апреле ожидают 629 тысяч работающих пенсионеров. В то же время повышение не касается лиц, получающих пенсию за выслугу лет и еще не достигших 60-летнего возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров имеет право на всевозможные надбавки и доплаты. Полный перечень немалый, имеет ли пенсионер право на них — стоит уточнить в ПФУ.