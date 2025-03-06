В малообеспеченной семье есть только лицо с инвалидностью. Какую выплату назначат ему

Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума в Украине

Малообеспеченные семьи в Украине продолжают получать социальные выплаты, даже если в их составе нет детей. Однако в таком случае сумма денежной помощи будет меньше, ведь она зависит от размера прожиточного минимума. Для нетрудоспособных лиц в 2025 году он составляет 2361 гривны, в то время для детей — от 3700 гривен.

Какова будет социальная выплата для семьи, где есть только лицо с инвалидностью, разбирался "Телеграф". Для вычисления суммы был использован специальный калькулятор малообеспеченности на сайте "Пяточок".

Представим, что в составе малообеспеченного домохозяйства есть только лицо с инвалидностью. Его совокупный доход за шесть месяцев составляет 0 грн. В таком случае он сможет оформить до 2361 гривны помощи.

Но заметьте, что сумма, которую назначит орган социальной защиты, может отличаться от той, которая была вычислена в калькуляторе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях малообеспеченная семья из шести человек, где есть пенсионеры, может получить более 15 тысяч гривен помощи.