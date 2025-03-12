Возможно ли откладывать по мизерной сумме ежедневно и быстро стать владельцем авто

Накопления в виде 5 гривен ежедневно могут принести вам желанный автомобиль, но копить придется долго

Собрать на машину можно за два года, но для этого ежемесячно нужно откладывать по 50 долларов. Но сколько понадобится времени, если пополнять сбережения каждый день и по маленькой сумме в 5 гривен.

В этом решил разобраться "Телеграф". На популярном сайте OLX мы нашли предложения продажи авто, которые стоят 1600, 2000 и 2100 долларов. То есть, если покупать доллары на наличном рынке 12 марта 2025 года, то по курсу 41,59 гривны 1600 долларов "стоят" 66 544 гривен, 2000 долларов — 83 180 гривен, а 2100 долларов — 87 339 гривен.

Но курс доллара постоянно колеблется, потому суммы на сайте и в самостоятельном расчете разнятся.

Поэтому, чтобы стать владельцем, например, Daewoo Lanos, 1999 года выпуска, который стоит 66 315 гривен, или почти 1600 долларов, ежедневно по 5 гривен нужно откладывать в течение 13 263 дней или 36 лет и 6 месяцев.

На черный седан Mercedes-Benz e220 1995 года выпуска, стоимость которого составляет 82 893 гривен (почти 2 тысячи долларов) нужно собирать в течение 16 578 дней, то есть 45 лет и 5 месяцев.

В то же время есть еще более дорогой автомобиль — синий седан Geely СК2, который был выпущен 14 лет назад. Продавец объявил его цену в 87 038 гривен — почти 2100 долларов. Чтобы купить такое авто, украинцу по 5 гривен ежедневно нужно откладывать в течение 17 407 дней — 47 лет и 8 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько удастся накопить 10 тысяч долларов, если ежедневно откладывать стоимость двух пачек масла.