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Как изменились цены на сигареты за 4 года и насколько выросли расходы по сравнению со средними зарплатами

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сигареты
Сигареты. Фото Открытые источники

Самым дорогим товаром из всех оказались те, что имеют фильтр премиум класса

Цены на сигареты в последнее время не радуют, а в апреле еще больше огорчат, ведь одна пачка подорожает до 40 гривен из-за нового акцизного налога.

"Телеграф" решил узнать, сколько стоили пачки сигарет четыре года назад и как изменились расходы на них, сравнив со средней зарплатой в Украине. Данные были взяты из "Минфина".

Согласно им, в 2020 году в Украине:

  • сигареты с фильтром отечественных марок стоили 36,38 гривны (20 шт);
  • сигареты с фильтром медиум класса – 41,41 гривны (20 шт);
  • сигареты с фильтром премиум класса – 48,41 гривны (20 шт);
  • сигареты без фильтра – 32,61 гривны (20 шт).

За четыре года стоимость на них выросла до:

  • сигареты с фильтром отечественных марок – 92,62 гривны (20 шт);
  • сигареты с фильтром медиум класса – 101,80 гривны (20 шт);
  • сигареты с фильтром премиум класса – 118,69 гривны (20 шт).

То есть на 56,24, 60,39 и 70,28 гривны соответственно.

Сравним, сколько нужно было отдать средств в процентах за пачку сигарет по сравнению со средней зарплатой

Средняя зарплата в Украине в 2020 году составила 10 340,35 гривны. Поэтому за сигареты с фильтром отечественных марок нужно было отдать 0,35% от зарплаты, за товар с фильтром медиум класса — 0,40%, за сигареты, где был фильтр премиум класса — 0,47%, а за безфильтровые — 0,32%.

Средняя заработная плата в Украине за четыре года выросла до 17 486,60 гривны. Поэтому за сигареты с фильтром отечественных марок нужно было отдать 0,53% от зарплаты, за товар с фильтром медиум класса — 0,58%, а за сигареты, где был фильтр премиум класса — 0,68%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты в Украине больше всего подорожали в результате инфляции.

Теги:
#Цены #Средняя зарплата #Цигарки