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Цена сигарет, как 3 кило яблок или куриная тушка. Какие магазины продают самые дешевые пачки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Сигареты Новость обновлена 12 марта 2025, 12:21
Сигареты. Фото Открытые источники

Сеть, продающая самые дорогие сигареты - "Епіцентр"

Сигареты в Украине с 1 апреля значительно подорожают из-за нового акцизного налога. Для каждой пачки минимальный акциз составляет 78 гривен, а конечная ее стоимость может вырасти на 40 гривен.

"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены на популярные марки сигарет, где их можно купить дешевле всего и сравнить, что из продуктов можно купить на такую же цену. Для примера мы выбрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston и Kent.

Какие магазины предлагают сигареты по самым низким ценам

  • Сигареты Marlboro Red
  1. "Эпицентр" (Ред. в укр. вар. — "Епіцентр") — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Сильпо" (Ред. в укр. вар. — "Сільпо") — 125,0 грн;
  4. "Rozetka" — 125,0 грн;
  5. "Varus" — 125,0 грн.
  • Сигареты Camel Filters
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 128,58 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Фора" — 125,0 грн;
  5. "Auchan" — 135,0 грн.
  • Сигареты Lucky Strike Original
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Rozetka" — 120,0 грн;
  3. "Novus" — 119,04 грн;
  4. "Сільпо" — 91,94 грн;
  5. "Auchan" — 119,90 грн.
  • Сигареты Davidoff Classic Slims
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Сільпо" — 92,0 грн;
  5. "Varus" — 125,0 грн.
  • Сигареты Winston Xstyle Blue
  1. "Епіцентр" — 135 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Rozetka" — 120,0 грн;
  4. "Сільпо" — 125,0 грн;
  5. "Фора" — 125,0 грн.
  • Сигареты Kent Navy Blue
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Auchan" — 119,90 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Сільпо" — 124,94 грн;
  5. "Varus" — 124,90 грн.

Итак, самую дешевую пачку:

  • Marlboro можно купить в "Novus";
  • Camel — в "Rozetka" и "Фора";
  • Lucky Strike — в "Сільпо";
  • Davidoff — в "Сільпо";
  • Winston в "Novus";
  • а Kent — в "Auchan".

К примеру, если сравнивать цены на сигареты и другие продукты, то за 112,10 гривны можно купить куриную тушку, согласно данным "Минфин".

Или можно приобрести одну пачку масла – за 117,25 гривны.

Или чуть больше 3 килограммов яблок по 41,81 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты больше всего подорожали в Украине из-за роста инфляции.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Цигарки