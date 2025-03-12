Цена сигарет, как 3 кило яблок или куриная тушка. Какие магазины продают самые дешевые пачки
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Сеть, продающая самые дорогие сигареты - "Епіцентр"
Сигареты в Украине с 1 апреля значительно подорожают из-за нового акцизного налога. Для каждой пачки минимальный акциз составляет 78 гривен, а конечная ее стоимость может вырасти на 40 гривен.
"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены на популярные марки сигарет, где их можно купить дешевле всего и сравнить, что из продуктов можно купить на такую же цену. Для примера мы выбрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston и Kent.
Какие магазины предлагают сигареты по самым низким ценам
- Сигареты Marlboro Red
- "Эпицентр" (Ред. в укр. вар. — "Епіцентр") — 135,0 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Сильпо" (Ред. в укр. вар. — "Сільпо") — 125,0 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Varus" — 125,0 грн.
- Сигареты Camel Filters
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Novus" — 128,58 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Фора" — 125,0 грн;
- "Auchan" — 135,0 грн.
- Сигареты Lucky Strike Original
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Rozetka" — 120,0 грн;
- "Novus" — 119,04 грн;
- "Сільпо" — 91,94 грн;
- "Auchan" — 119,90 грн.
- Сигареты Davidoff Classic Slims
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Сільпо" — 92,0 грн;
- "Varus" — 125,0 грн.
- Сигареты Winston Xstyle Blue
- "Епіцентр" — 135 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Rozetka" — 120,0 грн;
- "Сільпо" — 125,0 грн;
- "Фора" — 125,0 грн.
- Сигареты Kent Navy Blue
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Auchan" — 119,90 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Сільпо" — 124,94 грн;
- "Varus" — 124,90 грн.
Итак, самую дешевую пачку:
- Marlboro можно купить в "Novus";
- Camel — в "Rozetka" и "Фора";
- Lucky Strike — в "Сільпо";
- Davidoff — в "Сільпо";
- Winston в "Novus";
- а Kent — в "Auchan".
К примеру, если сравнивать цены на сигареты и другие продукты, то за 112,10 гривны можно купить куриную тушку, согласно данным "Минфин".
Или можно приобрести одну пачку масла – за 117,25 гривны.
Или чуть больше 3 килограммов яблок по 41,81 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты больше всего подорожали в Украине из-за роста инфляции.