Цена сигарет, как 3 кило яблок или куриная тушка. Какие магазины продают самые дешевые пачки

Сеть, продающая самые дорогие сигареты - "Епіцентр"

Сигареты в Украине с 1 апреля значительно подорожают из-за нового акцизного налога. Для каждой пачки минимальный акциз составляет 78 гривен, а конечная ее стоимость может вырасти на 40 гривен.

"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены на популярные марки сигарет, где их можно купить дешевле всего и сравнить, что из продуктов можно купить на такую же цену. Для примера мы выбрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston и Kent.

Какие магазины предлагают сигареты по самым низким ценам

Сигареты Marlboro Red

"Эпицентр" (Ред. в укр. вар. — "Епіцентр") — 135,0 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Сильпо" (Ред. в укр. вар. — "Сільпо") — 125,0 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Varus" — 125,0 грн.

Сигареты Camel Filters

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Novus" — 128,58 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Фора" — 125,0 грн; "Auchan" — 135,0 грн.

Сигареты Lucky Strike Original

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Rozetka" — 120,0 грн; "Novus" — 119,04 грн; "Сільпо" — 91,94 грн; "Auchan" — 119,90 грн.

Сигареты Davidoff Classic Slims

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Сільпо" — 92,0 грн; "Varus" — 125,0 грн.

Сигареты Winston Xstyle Blue

"Епіцентр" — 135 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Rozetka" — 120,0 грн; "Сільпо" — 125,0 грн; "Фора" — 125,0 грн.

Сигареты Kent Navy Blue

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Auchan" — 119,90 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Сільпо" — 124,94 грн; "Varus" — 124,90 грн.

Итак, самую дешевую пачку:

Marlboro можно купить в "Novus";

Camel — в "Rozetka" и "Фора";

Lucky Strike — в "Сільпо";

Davidoff — в "Сільпо";

Winston в "Novus";

а Kent — в "Auchan".

К примеру, если сравнивать цены на сигареты и другие продукты, то за 112,10 гривны можно купить куриную тушку, согласно данным "Минфин".

Или можно приобрести одну пачку масла – за 117,25 гривны.

Или чуть больше 3 килограммов яблок по 41,81 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты больше всего подорожали в Украине из-за роста инфляции.