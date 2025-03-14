60 грн за пачку. Какие есть самые дешевые сигареты и где их купить

Сигареты по самой низкой стоимости предлагают два магазина

Сигареты в Украине с 1 апреля снова подорожают. Цена на одну пачку прыгнет на 40 гривен, хотя уже сейчас стоимость некоторых товаров составляет 135 гривен и это еще не самые дорогие.

А какие есть самые дешевые сигареты в Украине и сколько они стоят, разбирался "Телеграф". Цены были проанализированы в трех магазинах.

Какие сигареты по самым низким ценам в украинских магазинах

В "Varus" самая низкая цена на сигареты составляет 61 гривну — Parker&Simpson. Есть также более дорогие — от 70 до 93 гривен. Среди марок — Philip Morris, Winchester, Imperial Classic, West, Lucky Strike, Parliament, Прилуки и Rothmans.

Между тем в "Сільпо" самые дешевые сигареты LD и Philip Morris можно приобрести до 61 гривны. В ценовом коридоре от 70 до 80 гривен можно купить Imperial Classic, Parker&Simpson, Bond, Jade La Ciel, Rothmans Royals, Прима и Kent.

"Фора" предлагает начать с самой низкой цены в 94,94 гривны за Прилуки и Lucky Strike. От 95 и до 99 гривен можно купить Winchester, Monte Carlo, Davidoff и Прима, L&M и Compliment.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие магазины продают популярные сигареты по самым низким ценам.