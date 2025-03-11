Сигареты в Украине подорожают более чем на 25%: какой будет новая цена

В среднем цена вырастет на 28,5%.

С 1 апреля в Украине вступает в силу новый акцизный налог, что приведет к значительному удорожанию табачных изделий. Соответствующий законопроект №11090 уже передан на подпись президенту, и если документ вступит в силу, то ставки акциза будут привязаны к евро, а не к гривне, как раньше.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Там указали, что по результатам декларирования доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8 процента, то есть менее 60%.

В 2025 году акцизный налог на 1000 сигарет вырастет с 57,4 евро до 78 евро. Это означает, что для каждой пачки минимальный акциз будет составлять 78 грн по текущему курсу НБУ. Соответственно, конечная стоимость сигарет может вырасти на 40 грн за пачку.

По данным Министерства финансов Украины, среднестатическая цена на папиросы с фильтром медиум класса составляет 104,30 гривны. То есть после подорожания стоимость одной пачки может достигать от 140 гривен.

По расчетам народного депутата Ярослава Железняка, к 2028 году акцизный налог продолжит расти и достигнет 90 евро за 1000 сигарет, что еще больше повлияет на цены.

Закон предусматривает исключение для табачных изделий для электрического нагрева, таких как IQOS или Ploom. Для них ставка акциза будет ниже, чем для традиционных сигарет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что цена на хлеб в Украине превысила 40 грн. О том, где его можно купить дешевле — читайте по ссылке.