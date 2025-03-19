Сделайте это - и 5 тысяч долларов у вас в кармане. За какое время можно насобирать такую сумму

Нужно забыть об одной привычке

Сигареты в Украине продолжают дорожать и если ежедневно покупать по пачке самых популярных марок, то в год из кошелька "вылетает" кругленькая сумма. А на сколько вырастут сбережения, если бросить курить на 5 лет.

"Телеграф" узнал, какой окончательной будет сумма отложенных средств, если, например, бросить курить Marlboro, Camel или Davidoff на целых 60 месяцев, которые в среднем стоят от 117,2 до 129,72 гривны.

Так, если ежемесячно в течение года не покупать Marlboro по в среднем 125,81 гривны, то сумма составит 45 920,65 гривны, то есть 1 103,33 доллара. За два года сумма вырастет до 2 206,66 доллара, а за пять – 5 516,65 доллара. Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в 41,62 гривны, за 5 516,65 украинец получит 229 438,6 гривны.

В то же время, если год не курить Camel, который в среднем сейчас стоит 129,72 гривны, то "под матрасом" накопится 46,699 гривны, то есть 1 122,04 доллара. Соответственно, за два года 2 244,08 доллара, а за пять — 5 610,2 доллара (примерно 233 385 гривен).

Один год без Davidoff, что в среднем стоит 117,2 гривны, поможет сэкономить 42 192 гривен, то есть 1 013,5 долларов. Еще через год сумма составит 2027 долларов, а через четыре – 5067 долларов (около 210 910 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно купить на сэкономленные 1000 долларов, если не курить год.