Почти 15 тысяч помощи. Когда многодетная, но малообеспеченная семья из 5 человек, может ее получить

Такая выплата будет осуществляться на проживание двух родителей и трех детей

Для малообеспеченных семей в Украине предусмотрена социальная помощь. Ее сумма зависит от доходов членов семьи, а также от количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

Чтобы вычислить, какой будет сумма помощи для семьи из 5 человек, "Телеграф" использовал калькулятор на сайте "Пятачок". Начисление такой выплаты предусмотрено законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Согласно расчету, чтобы получить 14 782 гривны помощи, в многодетной, но малообеспеченной семье, должно быть 2 взрослых, которые не работают, хотя считаются трудоспособными, а также 3 ребенка до 6 лет. Кроме того, совокупный доход всех членов семьи за полгода должен составлять 0 гривен.

Подчеркнем, что эта сумма является приблизительной и она не всегда будет такой же, которую начислят органы социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно высчитать размер помощи, могло допустить ошибку при исчислении совокупного дохода.

Ранее "Телеграф" писал о том, может ли малообеспеченная семья, где есть только лицо с инвалидностью, получить соцвыплату.