"Верю в успех переговоров": Юлия Тимошенко рассказала, когда ждать справедливого мира

Нардеп поблагодарила украинских защитников за то, что держат основу для переговоров

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Народный депутат Украины, глава фракции "Батьківщина", Юлия Тимошенко заявила, что верит в успех переговоров. По ее убеждению, справедливый мир наступит как можно скорее.

Об этом парламентарий рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Я и вижу, и верю, и все мы работаем для того, чтобы наступил справедливый мир. Украине нужен справедливый мир как можно скорее. Это важно", – сказала она.

Тимошенко также поблагодарила украинских воинов за то, что они создают основу, для того, чтобы переговоры были успешными.

Отвечая на вопрос, когда наступит справедливый мир, политик отметила: "Я думаю, что мы все мечтаем, чтобы он был уже давно. Политические глобальные обстоятельства сложны, но мы верим, что этот справедливый мир придет как можно скорее".

Также нардеп подчеркнула, что верит в успех переговоров.

Юлия Тимошенко на 10-м Украинском Женском Конгрессе. Фото: "Телеграф"

Что известно о переговорах

Следует отметить, что Украина, США и Россия готовятся к возобновлению трехсторонних переговоров, однако окончательной даты встречи еще нет.

Как сообщает Reuters, после встречи спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с главой России Владимиром Путиным 21 октября Москва заявила о готовности вернуться к переговорам.

Российская сторона называет ориентир от 10 ноября и возможное место – Абу-Даби. Речь идет о встрече переговорных команд.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал американское предложение провести их как можно быстрее – желательно в начале ноября.

Ранее "Телеграф" назвал четыре скрытых мотива Путина тянуть время. Это потребность в тактической паузе и времени для изучения американских предложений, политическая ситуация в США и приближающийся саммит АТЭС.