Чтобы не уезжали из страны. Предлагают новые правила отсрочки для семей с детьми

По мнению авторов инициативы, она не повлияет на общую картину мобилизации

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В Украине предлагают сохранять отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей и после совершеннолетия детей, если они продолжают учиться. С такой просьбой к Кабинету Министров обратились авторы петиции: по их мнению, инициатива должна удержать семьи от выезда за границу перед совершеннолетием старшего ребенка и помочь сохранить материальную поддержку студентов.

Почему предлагают сохранить отсрочку и после совершеннолетия детей

По действующей редакции закона, на которую ссылаются в петиции на сайте Кабмина, право на отсрочку имеют родители, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. Однако, говорится в обращении, когда самый старший ребенок приближается к совершеннолетию, многодетная семья предстает перед выбором – уехать из Украины или потерять это основание для отсрочки.

"Чтобы не потерять статус и способность содержать семью, многие семьи выезжают из Украины в полном составе до достижения первенцем 18 лет", — отмечают авторы петиции.

Для семей, которые остаются в Украине, говорится в петиции, возникает другая проблема – финансовая нестабильность, пока совершеннолетний ребенок учится. Авторы ссылаются на статьи 180 и 199 Семейного кодекса Украины: родители и дальше материально содержат ребенка-студента, чтобы он мог получить образование. По словам авторов, призыв отца лишает студентов необходимой поддержки.

Как долго предлагают сохранять отсрочку

Авторы петиции просят Кабмин подготовить законопроект, который должен сменить абзац 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно предложению, родители многодетных семей будут сохранять право на отсрочку, пока их совершеннолетние дети учатся.

Сохранить отсрочку авторы петиции предлагают на период обучения детей, достигших 18 лет, если они учатся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования – до окончания учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет. Предложение касается всех уровней образования – от общего среднего до высшего.

Как авторы оценивают влияние на мобилизацию

В Украине зарегистрировано 325 тысяч многодетных семей. Почти 75% из них воспитывают именно троих детей. Авторы считают статистически малой долю родителей, чей самый старший ребенок именно сейчас достигает совершеннолетия и вступает в дневную форму обучения. Поэтому, по их мнению, сохранение отсрочки для этой категории не повлияет на общие объемы мобилизации. Авторы связывают ожидаемый результат изменений с сокращением оттока многодетных семей за границу и сохранением человеческого капитала Украины.

"Когда семья уезжает за границу, государство теряет не только одного военнообязанного, но и 3 и более детей — молодое поколение, которое интегрируется и остается учиться и жить в других странах", — отмечают авторы петиции.

Сбор подписей начался 21 октября 2026, до завершения голосования остается 90 дней. Чтобы Кабинет Министров Украины рассмотрел обращение, оно должно набрать 25 тысяч подписей.

Важно! Представление петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не готовое решение власти или опрос общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают отменить новые требования по отсрочке. Призывают не принимать законодательные изменения, затрудняющие получение отсрочки от мобилизации для семей с инвалидностью.