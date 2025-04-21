На кого из детей предусмотрена самая большая соцвыплата, которую может получить одинокая мать

Самая большая выплата будет осуществляться для мамы, воспитывающей школьника

Одиноким мамам в Украине выплачивается социальная помощь. Сумма, в основном, зависит от дохода женщины, количества детей в семье, их возраста и прожиточного минимума.

"Телеграф" решил проанализировать, кто из матерей сможет получать самую высокую сумму выплаты, если они занимаются воспитанием ребенка до 6, 18 или 23 лет. Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Стоит объяснить, что на каждого ребенка есть уже рассчитанный прожиточный минимум в Украине. Например, на детей до 6 лет в 2025 году он составляет 2563 гривны, то есть самая низкая сумма из указанных. Для школьников предусмотрено 3196 гривен, то есть самый большой размер, а на студентов — 3028 гривен (средний).

Если мать самостоятельно воспитывает ребенка до 6 лет, не имея дохода за 6 месяцев, то ей будут выплачивать 2563 гривны.

Если в семье есть несовершеннолетний от 6 до 18 лет, то матери предусмотрено 3196 гривен. Опять же при условии, что доход женщины за полгода — 0 гривен.

А 3028 гривен будет выплачиваться для одинокой матери, воспитывающей студента от 18 до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему одинокая мать, воспитывающая 3 детей, не сможет получить соцпомощь.