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Как чашка кофе. Сколько стоит летний салат на четыре порции

Автор
Марина Бондаренко
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Огурцы, помидоры
Огурцы, помидоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот салат вытянет из кошельков украинцев в апреле 2025 году около 50 гривен

Огурцы на украинском рынке продолжают дешеветь. За последнюю неделю цена на них уменьшилась на 42%.

"Телеграф" решил посчитать, во сколько обойдется летний салат, где будут не только огурцы, но и помидоры, лук репчатый и зеленый без заправки, то есть подсолнечного масла, майонеза, сметаны и т.д. Чтобы вычислить сумму в чеке, мы взяли средние цены в Министерстве финансов Украины.

Цены на ингредиенты для летнего салата

Средняя стоимость на килограмм помидоров красных составляет 96,16 гривны. В то же время за розовые нужно будет отдать 187,70 гривны, а за сливки — 149,33 гривны.

Между тем самые дешевые огурцы в среднем можно купить за 79,80 гривны. Они будут короткоплодными. Немного дороже являются колючие огурцы, кило которых стоит 79,90 гривны. По средней цене в 101,55 гривны продаются огурцы "Эстафета", а за 105,87 гривны — гладкие огурцы.

К салату еще некоторые добавляют репчатый лук, который в среднем стоит 33,75 гривны.

В него также входит зеленый лук. Украинские магазины предлагают его в среднем по 47,90 гривны за 100 граммов.

То есть, если для салата покупать самые дешевые товары среди предложенных, чтобы приготовить его на четыре порции в почти 530 граммов, где нужно два помидора по 100 граммов каждый, два огурца по 130 граммов каждый, один лук до 150-200 граммов, и 10 граммов цибули зеленой, тогда чек выйдет на около 47 гривен. Однако все зависит от реальных цен на товары в магазинах, личных предпочтений и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские магазины продают самые дешевые яблоки.

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#Помидоры #Цены #Лук #Огурцы #Репчатый лук #Зеленый лук