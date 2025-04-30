В семье аж 8 человек. Рассчитывают ли они на значительную соцвыплату, как малообеспеченные

Семья из восьми человек рассчитывает на соцвыплату, сумма которой будет выше 20 тысяч гривен

Украина предоставляет социальную помощь для малообеспеченных семей, сумма которой отличается в зависимости от доходов членов семьи, а также от количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

Наибольшая выплата предоставляется на ребенка от 6 до 18 лет, а наименьшая — на трудоспособных. А какой точно будет выплата для семьи, где есть аж 8 человек, большинство из которых пенсионеры, разбирался "Телеграф".

Согласно расчету специального калькулятора на сайте "Пятачок", малообеспеченная семья, где есть двое неработающих трудоспособных родителей, двое детей до 6 лет и четыре пенсионера, доход которой за полгода составляет 0 гривен, ожидает помощь в 20510,30 гривен

Соответственно, чем больше будет доход, чем ниже ожидается сумма социальной выплаты.

Однако она все равно может отличаться от той, что решит начислять орган социальной защиты населения. Ведь при исчислении совокупного дохода лицо может допустить ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда трудоспособные родители и пенсионеры могут получить почти 15 тысяч гривен как малообеспеченные.