Цены на шашлык на майские в Киеве кусаются: баранина стоит где-то как крыло самолета

Цены кусаются

Шашлык на майские праздники — одно из традиционных блюд в Украине. Однако не все имеют дачу или деревню и возможность приготовить этот шашлык ( а порой и погода не позволяет), поэтому многие будут заказывать на доставку.

"Телеграф" решил выяснить, во сколько обойдется киевлянам и гостям города это мясное блюдо с доставкой. Мы проанализировали разные предложения от популярных заведений города, специализирующихся на приготовлении шашлыка и других блюд на мангале.

В сети "Шашлыкиян" шашлык из баранины стоит 246 грн за 100 граммов, а куриный значительно дешевле — 78 грн. Свинина в этом заведении стартует от 109 грн за 100 грамм.

Другое популярное заведение "Шашлык Киев" предлагает шашлык из свинины за 85 грн, а телятину — за 90 грн за 100 граммов.

"Кавказский дом" установил цены на свинину в 140 грн., а телятину в 170 грн. за 100 граммов.

Заведение "Люля кебаб от Гарика" предлагает шашлык из куриного филе за 80 грн, а также шашлык-сеты стоимостью от 2600 до 15000 грн, в зависимости от количества мяса, веса блюда и количества людей.

В "Мангал меню" шашлык из свинины стоит 110 грн, из телятины – 225 грн, а из баранины – 190 грн за 100 граммов.

Как видим, цены на шашлык в Киеве существенно разнятся в зависимости от заведения и вида мяса. Самые дешевые блюда из куриного филе, самые дорогие – из баранины и телятины.

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