Предпринимателям нужно знать эти даты в мае, чтобы не получить штрафы
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Кое-что нужно оплатить уже до 12 мая
В мае 2025 года физические лица-предприниматели должны уплатить взносы, подать отчеты и тому подобное. Если этого не сделать, то им предусмотрен штраф.
Что именно нужно от ФЛП в мае и до какой даты, чтобы избежать неприятностей, объяснили в Taxer, передает "24 Канал". Время до уплаты или представления отчетности еще есть, но с этим лучше не затягивать.
Что нужно сделать предпринимателям в мае
До 12 мая необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор по итогам годовой декларации за 2024 год, а также подать декларации: по эконалогу, туристическому сбору, сбору за парковку, налогу на прибыль, упрощенная декларация по НДС для нерезидентов, декларация 3 группы, отчеты №1-ВП и №1-ОП, расчеты по ренте.
До 15 мая подать отчет формы № ЗВР-1 (книги учета расчетных операций) и справку об использованных РК.
До 20 мая, как последняя дата уплаты:
- авансового взноса по военному сбору за май (1, 2 и 4 группы), а также за І квартал 2025 года (3 группа);
- единого налога за май (1 и 2 группы), а также за І квартал (3 группа);
- единого соцвзноса (ЕСВ) за наемных работников за апрель (горные предприятия — до 28 мая);
- эконалога за І квартал;
- налога на прибыль предприятий за І квартал и авансовых платежей за май (в частности для торговцев горючим);
- ренты за недра (добыча и не добыча), специальное использование воды и леса за І квартал;
- туристического сбора и сбора за парковку — за І квартал.
До этого срока также нужно подать:
- декларацию по акцизному налогу за апрель;
- декларацию по плате за землю (при отсутствии годовой);
- отчетность по ренте: недра, радиочастоты, нефть, аммиак.
А до 30 мая украинцам из ФЛП нужно уплатить вот это:
- акциз за апрель;
- НДС, НДФЛ с процентов, ВЗ (с доходов, начисленных, но не выплаченных);
- земельный налог за участки государственной или коммунальной собственности;
- авансовый взнос по налогу на прибыль для пунктов обмена валют;
- ренту за недра (за апрель), радиочастотный ресурс, транспортировку нефти и транзит аммиака.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с ночи 29 апреля будут действовать новые правила для занимающихся торговлей молочкой.