Предпринимателям нужно знать эти даты в мае, чтобы не получить штрафы

Кое-что нужно оплатить уже до 12 мая

В мае 2025 года физические лица-предприниматели должны уплатить взносы, подать отчеты и тому подобное. Если этого не сделать, то им предусмотрен штраф.

Что именно нужно от ФЛП в мае и до какой даты, чтобы избежать неприятностей, объяснили в Taxer, передает "24 Канал". Время до уплаты или представления отчетности еще есть, но с этим лучше не затягивать.

Что нужно сделать предпринимателям в мае

До 12 мая необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор по итогам годовой декларации за 2024 год, а также подать декларации: по эконалогу, туристическому сбору, сбору за парковку, налогу на прибыль, упрощенная декларация по НДС для нерезидентов, декларация 3 группы, отчеты №1-ВП и №1-ОП, расчеты по ренте.

До 15 мая подать отчет формы № ЗВР-1 (книги учета расчетных операций) и справку об использованных РК.

До 20 мая, как последняя дата уплаты:

авансового взноса по военному сбору за май (1, 2 и 4 группы), а также за І квартал 2025 года (3 группа);

единого налога за май (1 и 2 группы), а также за І квартал (3 группа);

единого соцвзноса (ЕСВ) за наемных работников за апрель (горные предприятия — до 28 мая);

эконалога за І квартал;

налога на прибыль предприятий за І квартал и авансовых платежей за май (в частности для торговцев горючим);

ренты за недра (добыча и не добыча), специальное использование воды и леса за І квартал;

туристического сбора и сбора за парковку — за І квартал.

До этого срока также нужно подать:

декларацию по акцизному налогу за апрель;

декларацию по плате за землю (при отсутствии годовой);

отчетность по ренте: недра, радиочастоты, нефть, аммиак.

А до 30 мая украинцам из ФЛП нужно уплатить вот это:

акциз за апрель;

НДС, НДФЛ с процентов, ВЗ (с доходов, начисленных, но не выплаченных);

земельный налог за участки государственной или коммунальной собственности;

авансовый взнос по налогу на прибыль для пунктов обмена валют;

ренту за недра (за апрель), радиочастотный ресурс, транспортировку нефти и транзит аммиака.

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