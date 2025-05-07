Пенсия почти как зарплата. Кому в 2025 назначат более 17 тысяч

От 17 тысяч гривен будут получать шахтеры, доход которых был не менее 18 тысяч

На размер пенсии, кроме зарплаты и количества лет страхового стажа, также влияет место работы. Некоторые украинцы смогут получать на отдыхе пенсию, которая будет почти равна их заработной плате.

Каким условиям нужно отвечать, чтобы иметь пенсию, сумма которой почти не будет отличаться от дохода, разбирался "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

На пенсию в 17690 гривен в 2025 году имеет право мужчина с заработком в 18 тысяч гривен в месяц, которому исполнилось 60 лет, он имеет 35 лет общего стажа, где из них 15 лет составляет работа шахтером.

Заметьте, что он не принадлежит ни к одной льготной категории населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Для женщины условия те же, но она может проработать в общей сложности 30 лет. Ей также нужно иметь 15 лет стажа работы шахтером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев сможет получить значительную десятикратную выплату после выхода на отдых в 2025 году. Это предусмотрено для одной категории работников.