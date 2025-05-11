На 260 гривен дешевле. Где сейчас можно купить кофе по акции

Если до 13 мая 2025 года купить кофе в "АТБ" по акции, то, добавив немножко деньжат, можно купить еще одну такую баночку

Кофе пьет почти каждый и он находится в большинстве продуктовых корзинах. Сейчас цены на некоторые марки достигают более 500 гривен, но если поискать более выгодные предложения, то можно значительно сэкономить.

Время от времени украинские магазины устраивают акции на популярные товары. Среди них оказался и кофе. "Телеграф" нашел, где сейчас можно значительно сэкономить на этом товаре.

Где самый дешевый кофе Jacobs Monarch

Сейчас самая низкая цена на кофе имеется в "АТБ", потому что там действует акция — за 190 граммов растворимого просят 278,90 гривны. Акционное предложение можно будет купить до 13 мая.

Другие магазины предлагают купить этот кофе по более высокой цене — 519 гривен. По такой стоимости его продают "Сільпо" и "Фора". Это на 240,1 гривны дороже, чем в "АТБ".

В "Varus" цена на растворимый кофе Jacobs Monarch, где в банке 190 граммов, составляет 536,40 гривны. Это самая низкая стоимость на продукт среди предложенных.

То есть, если покупать кофе Jacobs Monarch 190 граммов растворимый в "АТБ" по акции, чем в "Фора", тогда украинец до 13 мая 2025 года сможет сэкономить до почти 260 гривен. Если немножко добавить средств, то можно купить еще одну банку кофе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине значительно подешевели помидоры. Мы проанализировали цены в магазинах и узнали, где можно купить килограмм овоща по самой низкой и выгодной цене.