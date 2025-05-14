Некоторые украинцы могут оформить пенсию, если имеют меньше года стажа: кого касается

В Украине военные с инвалидностью смогут оформить пенсию по инвалидности, даже если их служба длилась менее 12 месяцев

Пенсию по инвалидности могут назначить военным, которые получили инвалидность вследствие контузии или ранения во время боевых действий, даже если они были на военной службе менее года.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины в Донецкой области, передает "Судебно-юридическая газета", военные, получившие инвалидность, имеют право на пенсию по инвалидности, даже если срок их военной службы составил менее года. Это предусмотрено Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Единственным условием для назначения пенсия по инвалидности является то, что степень утраты трудоспособности наступила из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

С 1 января 2025 года степень утраты трудоспособности будут определять экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица. Заключение этих специалистов станет основанием для рассмотрения Пенсионным фондом о назначении пенсии.

Чтобы оформить пенсию, военному нужно подать:

выписку из решения экспертной команды;

документы, подтверждающие, что контузия или травма получена в связи со службой (например, заключение военно-врачебной комиссии);

заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины

Подготовкой и подачей документов занимается уполномоченное структурное подразделение соответствующего министерства, к которому относится военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько выше будет пенсия у украинца, который является ветераном войны, участником боевых действий или имеет инвалидность.