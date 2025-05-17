Цены на фрукты вырастут минимум на 30%: что подорожает больше всего

Килограмм украинских яблок будут продавать на 17 гривен дороже

Украинские эксперты прогнозируют рост цен на фрукты как минимум на 30%. Больше всего подорожает клубника — с 322 до 418 грн за килограмм, хотя виноград также существенно подорожает — ожидается, что его цена вырастет на 79 гривен по сравнению с нынешней.

Владелец СООО "Энограй" Руслан Голуб поделился с "Телеграфом" своими ожиданиями по поводу будущих изменений цен, рассказал, какие фрукты подорожают, а какие наоборот — могут подешеветь.

По словам предпринимателя, окончательные цифры станут понятны после завершения мая, но уже сегодня можно утверждать: в целом стоимость продукции точно возрастет. Ориентировочно он ожидает повышения цен не менее чем на 30%.

Как это повлияет на стоимость популярных фруктов

По данным Минфина, сейчас бананы стоят около 78 грн за килограмм, но вскоре их цена может достигнуть 101 грн. Украинские яблоки сегодня продают по 56 грн/кг. После 30%-го повышения ожидается цена почти 73 грн за килограмм. Вкусные мандарины стоят сейчас 128 грн/кг. С учетом прогноза, их стоимость может вырасти до 167 грн за килограмм. Виноград же традиционно дороже – 264 грн/кг. В будущем его стоимость может составлять до 343 грн. Лидер среди ягод – клубника – сегодня стоит 322 грн/кг. С учетом вероятного роста он может возрасти до 418 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за последний месяц существенно изменились цены на капусту: старая заметно подорожала, а молодая — наоборот, снизилась в цене.