Дожди скоро отступят. Прогреется ли Киев в эти дни

В столице Украины в ближайшие дни завершатся затяжные осадки и температура будет только расти

Погода в Киеве с мокрой и прохладной изменится на теплую и более или менее ясную уже в ближайшие дни. Однако синоптики говорят, что горожанам тоже не стоит забывать и о ветрах.

Температура в столице 20-22 мая поднимется днем до максимальных +24 градусов. Ночью она упадет до +9 градусов, как сообщили в Meteofor.

Во вторник, 20 мая, на небе местами будут плавать облака и во второй половине суток ожидается мелкий дождь. Дневная температура повысится до +17 градусов, а ночная — опустится до +9 градусов. Самые сильные порывы ветра будут утром-вечером — свежие-сильные 8-12 м/с.

Среда, 21 мая, принесет лишь переменную облачность и еще большее потепление. Воздух днем должен прогреться до +23 градусов, а ночью — +11 градусов. Максимальная сила ветра прогнозируется днем-вечером — свежие 9 м/с.

Следующий день, 22 мая, обещает быть таким же, как и прошлый. В течение дня предполагается переменная облачность. Показатели на термометрах днем вырастут до +24 градусов, а ночью — до +13 градусов. В течение утра-дня будут бушевать свежие ветры — до 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой месяц лета в Украине будет самым жарким.