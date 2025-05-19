Жара без дождей. Какой месяц лета в Украине будет невыносимым

Народный синоптик Владимир Деркач раскрыл прогноз погоды на лето

Уже в конце мая Украину ожидает значительное потепление, однако настоящая жара прогнозируется на середину лета. Одним из самых жарких месяцев синоптики называют июль.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в материале "Только один жаркий месяц: лето-2025 удивит украинцев, обещает народный синоптик".

"В отдельные дни первой декады будет наблюдаться значительная жара. В этот период осадков почти не прогнозируется. Это уже будет настоящее лето", – уверяет Деркач.

Он добавляет, что после 10 июля значительное тепло в Украине сохранится, как и ясная погода без осадков. В этот же период жара может продолжиться и даже усилиться. Некоторым регионам повезет и там будет дождь. Однако на третью декаду июля синоптик прогнозирует незначительные дожди и возможное понижение температуры.

"Этот период будет длиться один-два дня. Соответственно, теплые дни сменятся на дни с умеренным теплом, которое будет сопровождаться порывами ветра в конце июля", – подчеркнул знаток погоды.

Напомним, что в Киеве уже в ближайшие дни украинцы ощутят значительное потепление и уменьшение осадков. Однако недавние заморозки изрядно ударили по урожаю в некоторых регионах Украины. Эксперты прогнозируют значительный скачок цен не только на фрукты и овощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода в начале июня разочарует украинцев. Ведь чрезмерного тепла и отсутствия осадков можно не ожидать.