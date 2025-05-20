Дощі скоро відступлять. Чи прогріється Київ цими днями

У столиці України найближчими днями завершаться затяжні опади та температура буде тільки рости

Погода у Києві з мокрої та прохолодної зміниться на теплу та більш-менш ясну вже найближчими днями. Однак синоптики кажуть, що містянам також не варто забувати й про вітри.

Температура у столиці протягом 20-22 травня підніметься вдень до максимальних +24 градусів. Вночі ж вона впаде до +9 градусів, як повідомили у Meteofor.

У вівторок, 20 травня, на небі місцями плаватимуть хмари та у другій половині доби очікується дрібний дощ. Денна температура підвищиться до +17 градусів, а нічна — опуститься до +9 градусів. Найсильніші пориви вітру будуть вранці-ввечері — свіжі-сильні 8-12 м/с.

Середа, 21 травня, принесе лише мінливу хмарність та ще більше потепління. Повітря вдень має прогрітись до +23 градусів, а вночі — +11 градусів. Максимальна сила вітру прогнозується вдень-ввечері — свіжі 9 м/с.

Наступний день, 22 травня, обіцяє бути таким самим, як і минулий. Протягом дня передбачається мінлива хмарність. Показники на термометрах вдень виростуть до +24 градусів, а вночі — до +13 градусів. Протягом ранку-дня будуть вирувати свіжі вітри — до 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який місяць літа в Україні буде найспекотнішим.