Какая будет пенсия в Украине в 60, 63 и 65 лет, если зарплата 30 тысяч

Чем меньше будет стажа и выше будет возраст, тем меньшей ожидается пенсия при заработке в 30 тысяч

Пенсия при 30 тысяч гривен в 2025 году может быть как больше 11 тысяч, так и меньше 5 тысяч гривен, ведь все зависит от возраста выхода на отдых и количества страхового стажа.

"Телеграф" решил узнать, какой ожидается выплата на отдыхе для 60, 63 и 65-летнего украинца в 2025 году, который зарабатывает ежемесячно по 30 тысяч гривен. Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Следует напомнить, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь от 32 лет стажа. В 63 года норма составляет от 22 до 31 года, а в 65 – от 15 до 21 года, согласно данным Пенсионного фонда.

Итак, у мужчины, которому в текущем году исполнилось 60 лет и он решил оформить пенсию с 35 годами стажа и 30 тысячами зарплатой, ожидается 11503 гривен выплаты на отдыхе.

Значительно ниже она будет, если ему исполнилось 63 года, и он наработал 21 год стажа — 6902 гривны.

Соответственно самая низкая выплата предусматривается при условии, когда мужчине будет 65 лет и он будет иметь 15 лет стажа — 4930 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получит пенсионер, если для него сделать благотворительный взнос в Пенсионный фонд Украины.