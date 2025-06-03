Не десятки тысяч. Какую пенсию получит мужчина, если он 30 лет был предпринимателем

Если работать больше, то выплата существенно не возрастет

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление, но какова должна быть зарплата у мужчины-предпринимателя, чтобы насчитали пенсию?

Об этом узнал "Телеграф". Мы использовали специальный пенсионный калькулятор, чтобы понять, какой суммы следует ожидать украинцам на отдыхе.

Если 65-летний украинец в 2025 году наработал 35 лет стажа и при этом был предпринимателем и имел доход в 75 тысяч гривен, то пенсию он может получать 2408 грн.

Обратите внимание, что размер пенсии не изменится, если доход будет меньше, например, 70 тысяч гривен. Тогда выплата будет такая же – 2408 грн.

Выплата на отдыхе также увеличится, если страховой стаж мужчины будет расти, а заработная плата останется такой же. Человек в таком случае будет получать 2840 грн.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы не смогут получать одновременно пенсию и зарплату. В каком случае – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.