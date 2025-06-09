Пенсию на карточке лучше не держать. В каком случае ее могут заморозить

Украинцев предупредили о важном правиле, которого нужно придерживаться, чтобы не остаться без выплаты

Пенсионерам могут заморозить их выплаты, если они не пользуются своими средствами в течение 6 месяцев на своей карте в банке — платят платежки, покупают что-то в интернете или просто снимают наличными.

Часть украинских пенсионеров сознательно не пользуется пенсионными средствами, поступающими на банковскую карточку, формируя таким образом так называемую "финансовую подушку". Однако как предупреждает Минсоцполитики, такая привычка может обернуться временным блокированием выплат, как передает "На пенсии".

В случае отсутствия движения средств на счете в течение 6 месяцев, пенсию могут заморозить. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарии Марчак, такая проверка осуществляется автоматически, и выплаты приостанавливают до выяснения обстоятельств. В то же время, саму пенсию не отменяют. Она хранится на счете и ее могут заморозить до трех лет.

Однако для проживающих на оккупированных территориях пенсионеров ограничение относительно продолжительности заморозки не действует — выплаты остаются заблокированными до момента, когда появится возможность проверить обстоятельства.

Ранее "Телеграф" писал о том, каким условиям нужно отвечать, чтобы в 60 лет иметь 15 тысяч пенсии.