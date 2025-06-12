ПФУ заберет принудительно часть пенсии. В каких случаях это возможно
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Пенсионерам нужно своевременно сообщать в ПФУ об изменениях
В Украине у пенсионеров могут забирать до 20% от выплаты ежемесячно. Пенсионный фонд объяснил, что это происходит в случае чрезмерных начислений.
Пенсионерам стоит внимательно следить за изменениями в своем статусе, ведь в определенных случаях им могут начислить слишком большую пенсию. Если выяснится, что выплата была больше, чем предусмотрена, то Пенсионный фонд имеет право требовать возврата излишне начисленных сумм, как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
О каких изменениях нужно информировать ПФУ:
- Официальное трудоустройство или открытие ФЛП;
- Увольнение с работы или закрытие ФЛП;
- Возврат к работе по специальности, если пенсия назначена за выслугу лет;
- Смена места жительства;
- Утрата статуса, например, ветерана войны;
- Изменение оснований для надбавки, в том числе по содержанию ребенка до 18 лет.
Как забирают выплаты и в какой сумме
Вернуть излишне выплаченную пенсию пенсионер может:
- Добровольно — за личным обращением в сервисный центр ПФУ;
- Принудительно – по решению суда. В таком случае с пенсии будут ежемесячно списывать до 20% до полного погашения долга.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему пенсию на карточке лучше не держать.