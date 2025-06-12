ПФУ заберет принудительно часть пенсии. В каких случаях это возможно

Пенсионерам нужно своевременно сообщать в ПФУ об изменениях

В Украине у пенсионеров могут забирать до 20% от выплаты ежемесячно. Пенсионный фонд объяснил, что это происходит в случае чрезмерных начислений.

Пенсионерам стоит внимательно следить за изменениями в своем статусе, ведь в определенных случаях им могут начислить слишком большую пенсию. Если выяснится, что выплата была больше, чем предусмотрена, то Пенсионный фонд имеет право требовать возврата излишне начисленных сумм, как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

О каких изменениях нужно информировать ПФУ:

Официальное трудоустройство или открытие ФЛП;

Увольнение с работы или закрытие ФЛП;

Возврат к работе по специальности, если пенсия назначена за выслугу лет;

Смена места жительства;

Утрата статуса, например, ветерана войны;

Изменение оснований для надбавки, в том числе по содержанию ребенка до 18 лет.

Как забирают выплаты и в какой сумме

Вернуть излишне выплаченную пенсию пенсионер может:

Добровольно — за личным обращением в сервисный центр ПФУ;

Принудительно – по решению суда. В таком случае с пенсии будут ежемесячно списывать до 20% до полного погашения долга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему пенсию на карточке лучше не держать.