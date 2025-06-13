Бросьте курить и путевка на море ваша: сколько нужно собрать деньжат на отдых в Одессе

Если бросить курить, то на сэкономленные средства можно поехать отдохнуть

Чтобы поехать на море в летнем сезоне, для этого нужно собрать н-сумму средств. Если выбирать не дешевые отели, то в кошельке должно быть от 20 тысяч гривен и их можно собрать по-разному, например, не курить в течение немножко более 5 месяцев.

"Телеграф" узнал разные варианты проживания для туристов в Одессе и пригороде в течение отпуска. Стоимость отдыха варьируется в зависимости от условий, локации и категории жилья.

Самыми дорогими среди предложенных вариантов являются "апартаменты в Совиньоне" — от 4000 гривен в сутки из 4 человек. "Коттеджи" в этой же зоне стартуют от 2000 гривен. По аналогичной цене предлагают услуги гостиницы "LUSTFORLIVE", "Дома и апартаменты с бассейном", а также апартаменты на "Южном склоне".

Средний ценовой сегмент представлен гостиницами "Наутилус ", "Rampushka & Podushka", где цена проживания стартует от 1000 до 1400 грн в сутки.

Есть также более доступные варианты – база отдыха "Оазис" (от 400 грн), гостиница "Театр" (от 570 грн) и усадьба "Рыбацкая 5" (от 800 грн).

Поэтому, если выбирать самый дорогой вариант за 4 тысяч гривен в сутки и ехать на море на пять дней, то только за жилье нужно будет отдать 20 тысяч гривен. Когда это будет самый дешевый вариант, то 5000 гривен.

Их можно собрать разными способами и один из них — бросить курить. По данным Министерства финансов Украины на июнь 2025 года, средняя цена на сигареты с фильтром премиум класса составляет 131,25 гривны. Вы можете сэкономить 20 тысяч гривен за чуть больше 5 месяцев, если эти средства будете откладывать каждый день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит отдохнуть под Одессой в 2025 году в других отелях и домах.