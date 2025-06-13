Киньте палити і путівка на море ваша: скільки потрібно зібрати грошенят на відпочинок в Одесі

Якщо кинути курити, то на заощаджені кошти можна поїхати відпочити

Щоб поїхати на море у літньому сезоні, для цього потрібно назбирати н-суму коштів. Якщо обирати не дешеві готелі, то в гаманці має бути від 20 тисяч гривень і їх можна назбирати по-різному, наприклад, не палити протягом трошки понад 5 місяців.

"Телеграф" дізнався про різні варіанти проживання для туристів в Одесі та передмісті протягом відпустки. Вартість відпочинку варіюється залежно від умов, локації та категорії житла.

Найдорожчими серед запропонованих варіантів є "апартаменти у Совіньйоні" — від 4000 гривень на добу з 4 осіб."Котеджі" в цій же зоні стартують від 2000 гривень. За аналогічною ціною пропонують послуги готелі "LUSTFORLIVE", "Будинки та апартаменти з басейном", а також апартаменти на "Південному схилі".

Середній ціновий сегмент представлений готелями "Наутілус", "Rampushka & Podushka", де ціна проживання стартує від 1000 до 1400 грн за добу.

Є також більш доступні варіанти — база відпочинку "Оазис" (від 400 грн), готель "Театр" (від 570 грн) та садиба "Рибацька 5" (від 800 грн).

Тож, якщо обирати найдорожчий варіант за 4 тисяч гривень за добу і їхати на море на п'ять днів, то тільки за житло потрібно буде віддати 20 тисяч гривень. Коли це буде найдешевший варіант, то 5000 гривень.

Їх можна назбирати різними способами й один з них — кинути палити. За даними Міністерства фінансів України на червень 2025 року, середня ціна на сигарети з фільтром преміум класу складає 131,25 гривні. Ви можете заощадити 20 тисяч гривень за трошки більше 5 місяців, якщо ці кошти відкладатиме щодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує відпочити під Одесою у 2025 році в інших готелях та будинках.