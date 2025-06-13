Красная рыба не по карману? Какими продуктами ее можно заменить

Если купить вместо красной рыбы скумбрию, то можно сэкономить 183 гривны

Красная рыба — один из самых популярных продуктов, однако в 2025 году ее стоимость на прилавках держится на достаточно высоком уровне — местами около 315 гривен. Из-за этого многие потребители ищут более доступные заменители, которые имеют почти такую же пользу.

"Телеграф" разобрался, какие более дешевые продукты можно купить вместо красной рыбы и получить не меньше пользы. Эти продукты не будут похожи на красную рыбу на вкус, но в них будут те же питательные вещества.

Например "АТБ" предлагает купить красную рыбу за 199,90 гривны по акции, вместо 315,40 гривны. В упаковке 210 грамів.

Что можно купить вместо этой рыбы

Прежде всего, на что стоит обратить внимание – скумбрия. Она имеет подобную жирность к лососевым, содержит омега-3 кислоты и легко готовится. Ее можно солить, запекать или коптить. Цена на нее в "АТБ" составляет 132,40 гривны (320 грамм).

Еще один вариант – сельдь. Этот продукт не только доступен, но и питателен. В нем также много полезных жиров, а способов приготовления множество – от классической засолки до запекания. Ее у "АТБ" можно купить за 237,99 гривны (300 грамм).

Если вы ищете более экономные источники белка, подойдут хек или минтай – менее жирные, но дешевые и полезные. За хек в АТБ можно отдать 272,99 гривны (1 кг). Между тем, минтай в "Сільпо" стоит 164,0 гривны (1 кг).

А для тех, кто употребляет красную рыбу именно из-за содержания белка, ее вполне могут заменить яйца или курятина. Самые дешевые яйца у "АТБ" можно приобрести за 59,90 гривны, а филе курятины — 226,99 гривны за кило.

Если важны именно омега-3 кислоты, обратите внимание на семена льна и чиа — это растительная альтернатива полезным составам. Они стоят 13,40 гривны за 100 грамм и 117,0 гривны за 250 грамм соответственно.

Итак, есть достаточно много продуктов, которыми можно заменить красную рыбу, хотя есть те, которые точно не будут иметь вкус рыбы, но будут иметь необходимые питательные вещества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, популярный продукт может расти в цене из-за дефицита.