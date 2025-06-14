Возьмите хоть Mercedes-Benz, хоть Audi. Как можно быстро насобирать долларов, чтобы купить авто

Эта привычка ежедневно "высасывает" значительные суммы из кошелька

Расходы на ежедневное курение могут казаться незаметными, но за три года они превращаются в значительную сумму. Если каждый день не покупать пачку сигарет, то за этот период можно собрать до 3600 долларов и стать владельцем авто.

За такие средства можно купить как и Daewoo, так и Mercedes-Benz или Audi. "Телеграф" проанализировал предложения продажи машин на сайте OLX.

Так что, если бросить курить и ежедневно не покупать одну пачку сигарет, то за три года накопится примерно такая сумма в долларах США (по курсу 41,45 гривны):

Winston Xstyle (125 грн) — 3302 доллара;

LD Red (120 грн) — 3170 доллара;

Camel (135 грн) — 3566 доллара;

Bond (135 грн) — 3566 доллара;

Philip Morris (115 грн) — 3038 доллара.

Это при условии, что за эти 36 месяцев цена сигарет будет колебаться около приведенных.

От почти 3040 до 3600 долларов можно купить разные марки машин. Больше всего предложений в этом ценовом коридоре, согласно объявлениям в OLX, есть на Volkswagen (аж 427), далее следует Chevrolet (299), Opel (282), Mercedes-Benz (237), Renault и Audi (234).

Если остановиться на Volkswagen, можно купить Golf TSI SE 2015 года.

Когда выбор будет на Mercedes-Benz, можно приобрести w211 2.7D 2003 года выпуска.

В случае если хочется Audi, то есть такая модель — Q7 Prestige 2014.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно собрать деньжат на отдых в Одессе.