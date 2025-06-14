Возьмите хоть Mercedes-Benz, хоть Audi. Как можно быстро насобирать долларов, чтобы купить авто
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Эта привычка ежедневно "высасывает" значительные суммы из кошелька
Расходы на ежедневное курение могут казаться незаметными, но за три года они превращаются в значительную сумму. Если каждый день не покупать пачку сигарет, то за этот период можно собрать до 3600 долларов и стать владельцем авто.
За такие средства можно купить как и Daewoo, так и Mercedes-Benz или Audi. "Телеграф" проанализировал предложения продажи машин на сайте OLX.
Так что, если бросить курить и ежедневно не покупать одну пачку сигарет, то за три года накопится примерно такая сумма в долларах США (по курсу 41,45 гривны):
- Winston Xstyle (125 грн) — 3302 доллара;
- LD Red (120 грн) — 3170 доллара;
- Camel (135 грн) — 3566 доллара;
- Bond (135 грн) — 3566 доллара;
- Philip Morris (115 грн) — 3038 доллара.
Это при условии, что за эти 36 месяцев цена сигарет будет колебаться около приведенных.
От почти 3040 до 3600 долларов можно купить разные марки машин. Больше всего предложений в этом ценовом коридоре, согласно объявлениям в OLX, есть на Volkswagen (аж 427), далее следует Chevrolet (299), Opel (282), Mercedes-Benz (237), Renault и Audi (234).
Если остановиться на Volkswagen, можно купить Golf TSI SE 2015 года.
Когда выбор будет на Mercedes-Benz, можно приобрести w211 2.7D 2003 года выпуска.
В случае если хочется Audi, то есть такая модель — Q7 Prestige 2014.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно собрать деньжат на отдых в Одессе.