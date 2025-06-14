Візьмете хоч Mercedes-Benz, хоч Audi. Як можна швидко назбирати доларів, щоб купити авто

Ця звичка щодня "висмоктує" значні суми з гаманця

Витрати на щоденне куріння можуть здаватися непомітними, але за три роки вони перетворюються на значну суму. Якщо щодня не купувати пачку сигарет, то за цей період можна назбирати до 3600 доларів і стати власником авто.

За такі кошти можна купити як і Daewoo, так і Mercedes-Benz чи Audi. "Телеграф" проаналізував пропозиції продаж машин на сайті OLX.

Тож, якщо кинути курити й щодня не купувати одну пачку цигарок, то за три роки назбирається приблизно така сума в доларах США (за курсом 41,45 гривні):

Winston Xstyle (125 грн) — 3302 долари;

LD Red (120 грн) — 3170 долара;

Camel (135 грн) — 3566 долара;

Bond (135 грн) — 3566 долара;

Philip Morris (115 грн) — 3038 долара.

Це за умови, що за ці 36 місяців ціна цигарок коливатиметься близько наведених.

Від майже 3040 до 3600 доларів можна купити різні марки машин. Найбільше пропозицій в цьому ціновому коридорі, згідно з оголошеннями в OLX, є на Volkswagen (аж 427), далі йде Chevrolet (299), Opel (282), Mercedes-Benz (237), Renault i Audi (234).

Якщо зупинитись на Volkswagen, то можна купити Golf TSI SE 2015 року.

Коли вибір буде на Mercedes-Benz, то можна придбати w211 2.7D 2003 року випуску.

У разі, якщо хочеться Audi, то є така модель — Q7 Prestige 2014.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно зібрати грошенят на відпочинок в Одесі.