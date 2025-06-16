Скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб купити айфон без кредиту

Купити айфон можна як за 12, так і за 3 місяці, але все залежить від вашого доходу

Айфони залишаються однією з найпопулярніших моделей смартфонів. Проте не кожен може дозволити собі придбати їх одразу.

"Телеграф" порахував, скільки потрібно відкладати коштів щомісяця, аби накопичити на цей смартфон без кредитів та розстрочок. Для прикладу ми взяли найпопулярніший серед них — Apple iPhone 13 на 128GB внутрішньої пам'яті.

На червень 2025 року середня ціна на iPhone 13 складає 22 999 гривень, за даними "АЛЛО". Якщо поставити собі за мету купити його через рік, достатньо відкладати близько 1 917 гривень щомісяця. Це оптимальний варіант для більшості, оскільки навантаження на бюджет буде помірним.

Якщо хочеться придбати iPhone швидше, наприклад за 6 місяців, доведеться щомісяця відкладати приблизно 3 833 гривні. А для тих, хто планує покупку ще швидше, за 3 місяці, тоді щомісячні заощадження мають бути в розмірі 7 666 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зібрати понад 3 тисяч доларів, забувши про одну звичку.