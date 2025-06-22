Тоже полезно и не так дорого. Какая есть альтернатива орехам

Есть четыре более дешевых заменителя смеси орехов

Орехи — это один из самых ценных суперфудов в ежедневном рационе, ведь они богаты микроэлементами, такими как белок, полезные жиры, витамин E и тому подобное. Однако их цена "кусается".

"Телеграф" решил узнать, чем не менее полезным можно заменить смесь орехов, чтобы немножко сэкономить. Сейчас цены на популярные смеси орехов (150 граммов) начинаются от 65,24 гривны, как предлагает "Сільпо". В то же время 250 граммов можно взять за 85,14 гривны.

Что купить вместо орехов и немного сэкономить

Среди лучших заменителей называют семена подсолнуха — они в несколько раз дешевле орехов, но имеют схожий состав витаминов. Самую дешевую пачку в "Сільпо", где будет 150 граммов, можно взять за 37,99 гривны.

Еще один доступный вариант – арахис. Он богат белком и здоровыми жирами, идеально подходит для перекусов или приготовления арахисовой пасты. За 100 грамм нужно заплатить 19,90 гривны.

Не менее полезен кунжут, в частности в виде пасты тахини — это источник кальция, железа и жирных кислот. Его легко добавлять в соусы или намазки. 150 граммов в магазине стоят 47,29 гривны.

Для тех, кто следит за здоровьем сердца, подойдет лен. Он богат омега-3 и клетчаткой, а стоит 28,99 гривны (250 граммов).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть пять продуктов, которые смогут заменить хлеб.