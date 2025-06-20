Не хотите есть хлеб? Есть пять продуктов, которые смогут его заменить

Вместо хлеба можно есть не только хлебцы или лаваш

Хлеб есть в продуктовой корзине почти каждого украинца, но некоторые из них отдают предпочтение его заменителям. Среди этих товаров есть лаваш, хлебцы, нут и не только.

"Телеграф" написал об альтернативах хлеба в вашем рационе. Эти продукты имеют почти те же самые питательные вещества, что и эта выпечка.

Чем заменить хлеб и не быть голодным

Целозерновые хлебцы. Они содержат больше клетчатки и минералов, чем белый хлеб, а также улучшают пищеварение. Самые дешевые хлебцы, например, в "АТБ" можно купить за 13,50 гривны 75 граммов. В то время 400 граммов самого дешевого хлеба в том же магазине можно купить за 20,90 гривен. Каши (овсянка, гречка, булгур) — источник углеводов, железа и витаминов группы B. Особенно полезны на завтрак или в качестве основы для тостов. 0,5 килограмма овсянки в "АТБ" по самой низкой цене продается в 36,70 гривны. Овощные блинчики, лаваш. Можно готовить из кабачков, тыквы, свеклы, добавляя яйцо и муку. Они легко заменяют бутерброды. В "АТБ" купить самый дешевый лаваш (230 граммов) можно за 19,90 гривны. Бобовые (нут, чечевица, фасоль). Богатые на белок, клетчатку и витамины, дают длительное чувство сытости. Из них можно делать пасту или хумус. За 0,5 килограмма чечевицы в "АТБ" по меньшей мере нужно отдать 55,90 гривны, а за 420 граммов фасоли в нежном соусе — 50,70 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть более полезные заменители сахара для вашего рациона.