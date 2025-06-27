Не только сметаной или греческим йогуртом. Чем можно заменить майонез

Есть шесть альтернатив майонеза

Цены на продукты растут, но это не единственная причина задуматься о замене популярных соусов. Большинство начинают обращать внимание на состав привычных продуктов и ищут более полезные альтернативы.

Одним из таких продуктов является майонез — вкусный соус, который часто содержит большое количество жира, сахара и т.д. "Телеграф" решил узнать, какие есть более полезные заменители майонеза, которые можно найти в любом супермаркете.

Что можно купить вместо майонеза

Греческий йогурт. Идеально подходит для салатов, соусов и даже для намазок бутербродов. Самый дешевый йогурт в АТБ можно взять за 36,70 грн. В бутылке 230 грамм.

Идеально подходит для салатов, соусов и даже для намазок бутербродов. Самый дешевый йогурт в АТБ можно взять за 36,70 грн. В бутылке 230 грамм. Сметана. Бюджетный вариант, доступный в каждом магазине. Хорошая альтернатива для заправок. У АТБ можно взять 200 граммов за 22,40 гривны.

Бюджетный вариант, доступный в каждом магазине. Хорошая альтернатива для заправок. У АТБ можно взять 200 граммов за 22,40 гривны. Хумус. Пастообразный соус с оливковым маслом, богат белками и клетчаткой. Можно использовать для салатов или просто в качестве намазки. У АТБ самую дешевую бутылку хумуса можно взять за 44,90 гривны. В ней будет 200 граммов.

Греческий йогурт, хумус, соевый соус

Оливковое масло с лимонным соком. Идеально для заправки салатов. Бутылку в 250 миллилитров по самой низкой цене в АТБ можно купить за 155,70 гривны, а самый дешевый лимон – за 99,85 гривны кило.

Идеально для заправки салатов. Бутылку в 250 миллилитров по самой низкой цене в АТБ можно купить за 155,70 гривны, а самый дешевый лимон – за 99,85 гривны кило. Соевый соус. Для салатов – именно то, что нужно. За 200 мл дешевого соуса в АТБ нужно отдать 36,90 гривны.

Для салатов – именно то, что нужно. За 200 мл дешевого соуса в АТБ нужно отдать 36,90 гривны. Горчично-медовый соус – вариант для мясных и овощных блюд. За 100 граммов горчицы в АТБ меньше всего можно заплатить 12,20 гривны, а за 250 граммов меда — 61,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить дорогостоящий вид мяса.