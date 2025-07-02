А может ты и сала не ешь? 5 заменителей, некоторые из которых будут стоить значительно дешевле

Среди альтернатив можете найти авокадо и орехи.

Сало — продукт, который для многих украинцев является настоящим символом национальной кухни. Однако все больше людей отказываются от его употребления из-за диетических ограничений, медицинских показаний или оно им просто не нравится.

Если вы тоже решили исключить сало из своего рациона, то есть несколько достойных ему альтернатив. О них рассказал "Телеграф".

Авокадо

Авокадо содержит жиры, которые поддерживают здоровье сердца и нормализуют уровень холестерина. Его можно намазывать на хлеб или добавлять в салаты. В Сільпо самое дешевое авокадо обойдется в 39,99 гривны за одну штуку.

Орехи и семена

Грецкий орех, миндаль, семена льна и тыквы – отличный источник растительных жиров и белка. Меньше всего за микс орехов в Сільпо вы отдадите 53,49 гривны. В упаковке 50 грамм.

Растительные паштеты и хумус

Попробуйте паштеты или хумус. Они отлично заменят традиционное сало на бутерброде. В Сільпо самые дешевые такие паштеты продают за 98,99 грн 190 граммов, а хумус — за 42,99 грн 110 граммов.

Оливковое масло

Для приготовления или заправки салатов эти жиры – идеальная замена сала. Они богаты антиоксидантами и полезными жирными кислотами. Бутылку по самой низкой цене в Сільпо можно взять за 174,0 гривны – в ней 250 миллилитров.

Рыба жирных сортов

Отличным источником полезных жиров является лосось, скумбрия или сельдь. Они дают организму омега-3. Кусочки лосося можно взять за 69,90 гривны (100 граммов), скумбрию за 13,90 гривны (100 граммов), а селедку за 10,30 гривен (100 граммов).

Напомним, что сейчас средняя цена на 1 килограмм сала домашнего составляет 243,50 гривны, по данным Минфин. В то же время сало соленое стоит 264,80 гривны.

Сколько стоит сало

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что положить на бутерброд вместо колбасы.