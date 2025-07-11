За горстку фисташек - 140 гривен. Какие заменители стоят намного дешевле

За кило фисташек местами нужно отдать почти 1400 гривен

Фисташки стоят не дешево, и для многих этот вкусный орех стал недоступным деликатесом. Однако существуют бюджетные заменители, которые не уступают вкусом, питательностью и даже пользой для здоровья.

За 100 граммов фисташек, например в Сільпо, нужно заплатить 139 гривен. Соответственно, 1 килограмм будет стоить вам 1390 гривен.

Чем наиболее дешевым можно заменить фисташки

Арахис – самый доступный вариант. Имеет похожую текстуру, богат белком и жирами. Он может быть жареный и с солью, как и фисташки. 100 граммов в Сільпо стоят 22,90 гривны;

– самый доступный вариант. Имеет похожую текстуру, богат белком и жирами. Он может быть жареный и с солью, как и фисташки. 100 граммов в Сільпо стоят 22,90 гривны; Семена подсолнуха — идеально подходят как снек, содержат много магния, цинка и железа. За пачку в 100 граммов в Сільпо вы отдадите 27,99 гривны;

— идеально подходят как снек, содержат много магния, цинка и железа. За пачку в 100 граммов в Сільпо вы отдадите 27,99 гривны; Кешью – несколько дешевле, чем фисташки, но тоже мягкий, сладковатый и питательный. Чек за 100 грамм выйдет в 84,90 гривны. Такая цена имеется в Сільпо;

– несколько дешевле, чем фисташки, но тоже мягкий, сладковатый и питательный. Чек за 100 грамм выйдет в 84,90 гривны. Такая цена имеется в Сільпо; Соевые бобы – еще один богатый белком продукт. Их можно обжарить в хрустящей панировке. За 400 грамм продукта в Сільпо вы заплатите 174,0 гривны.

Как выглядят соевые бобы (эдамами)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем гораздо дешевым можно заменить креветки.