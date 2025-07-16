Вы даже не догадываетесь. Чем холодненьким можно заменить мороженое

Есть шесть вкусных альтернатив

Жара не отпускает, а желание освежиться становится все сильнее. Мороженое — классический выбор в жаркие дни, но иногда хочется чего-то более легкого, менее калорийного или просто другого.

Есть немало вкусных и холодных альтернатив, которые смогут заменить мороженое. О них рассказал "Телеграф".

Холодные альтернативы мороженому:

Сорбет – замороженный десерт, который готовят из фруктового или ягодного пюре, сока и сахара, без добавления молочных продуктов. Этот продукт в Сільпо можно взять по самой низкой цене в 45,19 гривны. В пачке 80 граммов; Замороженный йогурт – другая версия мороженого. За 13,99 гривны можно взять 115 граммов; Замороженный смузи в форме эскимо. Его можно заранее приобрести в магазине. За 25,29 гривны можно взять 0,2 литра; Замороженные ягоды – вкусная и полезная закуска. Самую дешевую ягоду, а именно клубнику, можно купить за 21,90 гривны. Вы возьмете 100 граммов; Фруктовый лед из натурального сока – простая классика. Самый дешевый продается за 29,19 гривны – в упаковке 70 граммов. Замороженные кубики кофе или сока – как лакомство или добавлять в воду. Можно купить, например, растворимый кофе. Один стик продается по самой низкой цене в 5,49 гривны. А что касается сока, то маленький самый дешевый можно купить за 14,59 гривны.

Сорбет, замороженный йогурт и фруктовый лед

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем полезным и не менее вкусным можно заменить шоколад.