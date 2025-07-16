Вы даже не догадываетесь. Чем холодненьким можно заменить мороженое
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Есть шесть вкусных альтернатив
Жара не отпускает, а желание освежиться становится все сильнее. Мороженое — классический выбор в жаркие дни, но иногда хочется чего-то более легкого, менее калорийного или просто другого.
Есть немало вкусных и холодных альтернатив, которые смогут заменить мороженое. О них рассказал "Телеграф".
Холодные альтернативы мороженому:
- Сорбет – замороженный десерт, который готовят из фруктового или ягодного пюре, сока и сахара, без добавления молочных продуктов. Этот продукт в Сільпо можно взять по самой низкой цене в 45,19 гривны. В пачке 80 граммов;
- Замороженный йогурт – другая версия мороженого. За 13,99 гривны можно взять 115 граммов;
- Замороженный смузи в форме эскимо. Его можно заранее приобрести в магазине. За 25,29 гривны можно взять 0,2 литра;
- Замороженные ягоды – вкусная и полезная закуска. Самую дешевую ягоду, а именно клубнику, можно купить за 21,90 гривны. Вы возьмете 100 граммов;
- Фруктовый лед из натурального сока – простая классика. Самый дешевый продается за 29,19 гривны – в упаковке 70 граммов.
- Замороженные кубики кофе или сока – как лакомство или добавлять в воду. Можно купить, например, растворимый кофе. Один стик продается по самой низкой цене в 5,49 гривны. А что касается сока, то маленький самый дешевый можно купить за 14,59 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем полезным и не менее вкусным можно заменить шоколад.