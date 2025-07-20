Накопить 100 долларов за один месяц легко! Пересмотрите только свои расходы
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Эти "мелочи" вытягивают из кошелька более 4 тысяч гривен
Сэкономить 100 долларов за месяц для кого-то кажется нереальным. Но на самом деле это вопрос не доходов, а привычек.
Если внимательно посмотреть на свои ежедневные расходы, окажется, что значительная часть денег уходит на вещи, без которых можно обойтись. Достаточно лишь выявить их и сократить, как передает "Телеграф".
Сейчас курс доллара составляет 41,75 гривны, соответственно 100 долларов — 4175,0 гривны.
Где можно сэкономить
Ненужные покупки в магазине – до 100 грн в неделю
Многие, заходя в супермаркет "за хлебом", выходят с салфетками, ушными палочками или носками по акции. Это мелочь, но в сумме дает немалую сумму. Если за месяц не брать эти вещи без надобности, можно сэкономить около 400 гривен.
Кофе в будние дни — минус 1150 гривен в месяц
Чашка кофе по 50 гривен в течение понедельника-пятницы — привычка, которая обходится в более тысячу гривен в месяц. Лучше хотя бы временно отказаться от кофе "на вынос" или пить его дома, чтобы сэкономить.
Снеки и сладости в выходные — еще минус 400–600 гривен
Чипсы, газировка, печенье, шоколадки, особенно в выходные — это еще одна трата, которой, вероятно, нет у вас в списке. Если в течение месяца избегать этих "маленьких радостей", можно сохранить еще 400-600 гривен.
Сигареты — самая дорогая привычка
Если покупать сигареты ежедневно, то за 30 дней это более 4000 гривен. Отказаться от этой привычки можно поэтапно, покупая, например, одну пачку на 2 суток. Это уже около 2025 гривен "плюсом" в вашем бюджете.
Напомним, ранее "Телеграф", писал о том, как собрать 1000 долларов.