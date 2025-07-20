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Накопить 100 долларов за один месяц легко! Пересмотрите только свои расходы

Автор
Марина Бондаренко
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Как накопить 100 долларов
Как накопить 100 долларов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти "мелочи" вытягивают из кошелька более 4 тысяч гривен

Сэкономить 100 долларов за месяц для кого-то кажется нереальным. Но на самом деле это вопрос не доходов, а привычек.

Если внимательно посмотреть на свои ежедневные расходы, окажется, что значительная часть денег уходит на вещи, без которых можно обойтись. Достаточно лишь выявить их и сократить, как передает "Телеграф".

Сейчас курс доллара составляет 41,75 гривны, соответственно 100 долларов — 4175,0 гривны.

Курс доллара 18 июля 2025
Курс доллара

Где можно сэкономить

Ненужные покупки в магазине – до 100 грн в неделю

Многие, заходя в супермаркет "за хлебом", выходят с салфетками, ушными палочками или носками по акции. Это мелочь, но в сумме дает немалую сумму. Если за месяц не брать эти вещи без надобности, можно сэкономить около 400 гривен.

Кофе в будние дни — минус 1150 гривен в месяц

Чашка кофе по 50 гривен в течение понедельника-пятницы — привычка, которая обходится в более тысячу гривен в месяц. Лучше хотя бы временно отказаться от кофе "на вынос" или пить его дома, чтобы сэкономить.

Снеки и сладости в выходные — еще минус 400–600 гривен

Чипсы, газировка, печенье, шоколадки, особенно в выходные — это еще одна трата, которой, вероятно, нет у вас в списке. Если в течение месяца избегать этих "маленьких радостей", можно сохранить еще 400-600 гривен.

Сигареты — самая дорогая привычка

Если покупать сигареты ежедневно, то за 30 дней это более 4000 гривен. Отказаться от этой привычки можно поэтапно, покупая, например, одну пачку на 2 суток. Это уже около 2025 гривен "плюсом" в вашем бюджете.

Напомним, ранее "Телеграф", писал о том, как собрать 1000 долларов.

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