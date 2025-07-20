Накопичити 100 доларів за один місяць легко! Передивіться лише свої витрати

Ці "дрібниці" витягують з гаманця понад 4 тисяч гривень

Заощадити 100 доларів за місяць для когось здається нереальним. Але насправді це питання не доходів, а звичок.

Якщо уважно подивитись на свої щоденні витрати, виявиться, що значна частина грошей іде на речі, без яких можна обійтися. Достатньо лише виявити їх та скоротити, як передає "Телеграф".

Наразі курс долара складає 41,75 гривні, відповідно 100 доларів — 4175,0 гривень.

Курс долара

Де можна зекономити

Не потрібні покупки в магазині — до 100 грн на тиждень

Багато хто, заходячи до супермаркету "по хліб", виходить із серветками, вушними паличками чи шкарпетками по акції. Це дрібниця, але в сумі дає чималу суму. Якщо за місяць не брати ці речі без потреби, можна зекономити близько 400 гривень.

Кава у будні дні — мінус 1150 гривень у місяць

Чашка кави по 50 гривень протягом понеділка-п'ятниці — звичка, яка обходиться у понад тисячу гривень на місяць. Краще хоча б тимчасово відмовитись від кави "на виніс" чи пити її вдома, щоб зекономити.

Снеки і солодощі на вихідних — ще мінус 400–600 гривень

Чіпси, газована вода, печиво, шоколадки, особливо у вихідні — це ще одна витрата, якої, ймовірно, немає у вас в списку. Якщо протягом місяця уникати цих "маленьких радощів", можна зберегти ще 400–600 гривень.

Цигарки — найдорожча звичка

Якщо купувати цигарки щодня, то за 30 днів це понад 4000 гривень. Відмовитись від цієї звички можна поетапно, купуючи, наприклад, одну пачку на 2 доби. Це вже близько 2025 гривень "плюсом" у вашому бюджеті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф", писав про те, як зібрати 1000 доларів.