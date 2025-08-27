Алкоголь бешено подорожал: сколько теперь стоит водка, вино и пиво в супермаркетах Украины (инфографика)

Купить алкоголь в Украине — совсем не так дешево, как может казаться

В 2025 году в Украине зафиксировали существенный рост цен на алкогольные напитки. По официальным данным, стоимость пива поднялась на 11,3%, вина — на 7,8%, а водки — на 2,2%.

В Центре экономической стратегии объясняют, что ключевым фактором стало государственное регулирование: в октябре 2024 года впервые за шесть лет пересмотрели минимальные розничные цены на алкоголь. Больше всего подорожала винодельческая продукция — сразу на 50%.

Это привело к дисбалансу на рынке, когда дешевые вина стали дороже части крепкого алкоголя. "Телеграф" собрал информацию о том, сколько сейчас стоит приобрести бутылку пива, водки или вина.

Цены растут, чтобы украинцы меньше пили

Экономисты отмечают, что такой подход имеет социальную цель: уменьшить потребление некачественных дешевых напитков, вытеснить с рынка производителей, которые конкурируют только ценой, и сократить количество случаев отравлений и зависимости.

Международный опыт подтверждает эффективность метода: в странах, где вводили минимальные цены, количество госпитализаций из-за алкоголя уменьшилось на 2-9%, а уровень зависимости ежегодно падал на 4-9%.

Исследование КМИС при поддержке ВОЗ показало: 21,5% украинцев после начала полномасштабной войны стали употреблять меньше алкоголя, 6,8% — полностью отказались. Только 5,5% увеличили потребление.

Импортный алкоголь вытесняет украинский

Президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная видит в ситуации немало вызовов. Среди них — проблемы с кадрами, курс валют, логистика и конкуренция с импортными винами.

"Часто покупатель, который не знает украинских вин, выбирает импорт, даже более дорогой, считая его более качественным. Это не всегда соответствует действительности, но формирует тренд", — объясняет она.

Важным фактором остается и урожайность. В этом году сбор винограда в Одесской области стартовал в августе с белых сортов Пино, однако главная часть придется на сентябрь.

Очень важно, чтобы не было дождей, ведь это повлияет на качество винограда Наталья Благополучная

Напиток для футбольного вечера: сколько стоит пиво

Самое дешевое пиво в сети супермаркетов "Варус" можно приобрести за 42,9 гривны за литр (без акции). Это — украинское производство, хоть и с польским названием. Самое дорогое обойдется пиво литовского производства — за литр придется заплатить 169 гривен. Стоит отметить, этот напиток создан для поклонников крафтовых алкогольных напитков.

Самое дешевое пиво в Варусе

В сети "АТБ" ассортимент пива скромнее: самый дешевый вариант за литр обойдется в 52,4 гривны, а самый дорогой — в 65,9.

Пиво / engin akyurt

По данным экономистов, с прошлого года хмельной напиток подорожал на 11,3%.

Элегантный алкоголь для встречи с подругами: во сколько обойдется вино

В сети "Варус" приобрести стандартную бутылку вина объемом в 0,75 л можно за 72,9 гривны — это напиток родом из Одесской области, белое сухое вино.

Самый дорогой вариант из этой сети будет стоить вам 1300 гривен (без скидки), впрочем можно сэкономить 300 гривен, если попасть на акцию. Вино Arione Barolo DOCG — итальянское, сухое красное.

Дорогое вино в Варусе

Такое же сухое красное вино можно приобрести в "АТБ". Правда, это — украинское производство, которое по акции обойдется более чем в 10 раз дешевле предыдущего итальянского варианта.

Самый дорогой экспонат в этой сети — Makutu Bay Sauvignon Blanc — без акции будет стоить 399,9 гривны. Это вино прибыло в Украину из далекой Новой Зеландии.

За прошлый год цены на алкогольный напиток выросли на 7,8%.

Где ее только не пьют: сколько стоит приобрести самую дешевую и самую дорогую водку

Водка хоть и имеет репутацию не самого изысканного напитка, стоит недешево. Так, в "Варусе" за литр самого дешевого крепкого алкоголя придется заплатить 178,8 гривны — по акции, без скидок цена дойдет до 235 гривен. А литр самой дорогой "прозрачной" обойдется дороже, чем ценное вино: почти 1600 гривен за напиток из Франции.

Самая дорогая водка в Варусе

Самая дешевая водка в "АТБ" без акции будет стоить за литр 265,2 гривны, а самая дорогая обойдется в 305,8 грн.

За год этот вид крепкого алкоголя подорожал на 2,2%.

