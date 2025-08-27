Алкоголь шалено подорожчав: скільки тепер коштує горілка, вино та пиво у супермаркетах України (інфографіка)

Купити алкоголь в Україні — зовсім не так дешево, як здається

У 2025 році в Україні зафіксували суттєве зростання цін на алкогольні напої. За офіційними даними, вартість пива піднялася на 11,3%, вина — на 7,8%, а горілки — на 2,2%.

У Центрі економічної стратегії пояснюють, що ключовим чинником стало державне регулювання: у жовтні 2024 року вперше за шість років переглянули мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Найбільше подорожчала виноробна продукція — одразу на 50%.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, скільки зараз коштує придбати пляшку пива, горілки або вина.

Ціни зростають, щоб українці менше пили

Економісти наголошують, що такий підхід має соціальну мету: зменшити споживання неякісних дешевих напоїв, витіснити з ринку виробників, які конкурують лише ціною, та скоротити кількість випадків отруєнь і залежності.

Алкоголь/Unsplash: CHUTTERSNAP

Міжнародний досвід підтверджує ефективність методу: у країнах, де запроваджували мінімальні ціни, кількість госпіталізацій через алкоголь зменшилася на 2-9%, а рівень залежності щороку падав на 4-9%.

Дослідження КМІС за підтримки ВООЗ показало: 21,5% українців після початку повномасштабної війни стали вживати менше алкоголю, 6,8% — повністю відмовилися. Лише 5,5% збільшили споживання.

Імпортний алкоголь витісняє українську

Президентка Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталія Благополучна вбачає у ситуації чимало викликів. Серед них — проблеми з кадрами, курс валют, логістика та конкуренція з імпортними винами.

"Часто покупець, який не знає українських вин, обирає імпорт, навіть дорожчий, вважаючи його якіснішим. Це не завжди відповідає дійсності, але формує тренд", — пояснює вона.

Важливим фактором лишається і врожайність. Цьогоріч збір винограду на Одещині стартував у серпні з білих сортів Піно, однак головна частина припаде на вересень.

Наталія Благополучна/Facebook

Дуже важливо, щоб не було дощів, адже це вплине на якість винограду Наталія Благополучна

Напій для футбольного вечора: скільки коштує пиво

Найдешевше пиво в мережі супермаркетів "Варус" можна придбати за 42,9 гривні за літр (без акції). Це – українське виробництво, хоч і з польською назвою. Найдорожче обійдеться пиво литовського виробництва – за літр доведеться заплатити 169 гривень. Варто зазначити, цей напій створений для шанувальників крафтових алкогольних напоїв.

Найдешевше пиво у Варусі

В мережі "АТБ" асортимент пива скромніший: найдешевший варіант за літр обійдеться в 52,4 гривні, а найдорожчий – в 65,9.

Пиво/engin akyurt

За даними економістів, з минулого року хмільний напій подорожчав на 11,3%.

Елегантний алкоголь для зустрічі з подругами: скільки коштуватиме вино

В мережі "Варус" придбати стандартну пляшку вина об’ємом в 0,75 л можна за 72,9 гривні – це напій родом з Одеської області, біле сухе вино.

Найдорожчий варіант з цієї мережі буде коштувати вам 1300 гривень (без знижки), втім можна зекономити 300 гривень, якщо потрапити на акцію. Вино Arione Barolo DOCG – італійське, сухе червоне.

Дороге вино у Варусі

Таке ж сухе червоне вино можна придбати в "АТБ". Щоправда, це – українське виробництво, яке за акцією обійдеться більш ніж в 10 разів дешевше за попередній італійський варіант.

Найдорожчий експонат в цій мережі – Makutu Bay Sauvignon Blanc – без акції коштуватиме 399,9 гривні. Це вино прибуло до України з далекої Нової Зеландії.

Протягом минулого року ціни на алкогольний напій зросли на 7,8%.

Де її тільки не п’ють: скільки коштує придбати найдешевшу та найдорожчу горілку

Горілка хоч і має репутацію не найвишуканішого напою, коштує недешево. Так, у "Варусі" за літр найдешевшого міцного алкоголю доведеться заплатити 178,8 гривні – за акцією, без знижок ціна дійде до 235 гривень. А літр найдорожчої "прозорої" обійдеться дорожче, ніж вартісне вино: майже 1600 гривень за напій з Франції.

Найдорожча горілка у Варусі

Найдешевша горілка в "АТБ" без акції коштуватиме за літр 265,2 гривні, а найдорожча обійдеться в 305,8 грн.

За рік цей вид міцного алкоголю подорожчав на 2,2%.

Ціни на алкоголь в Україні/Телеграф

