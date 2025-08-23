По карману только богатым: цены в одесских туалетах поразили сеть (фото)

Такие цены поразили украинцев

В Одессе, на пляже "Ланжерон", недавно появился новый прайс на пользование общественным туалетом, который сразу привлек посетителей из-за необычной структуры и высоких цен. От этой новости социальные сети буквально "взорвались" комментариями и реакциями.

Фото опубликовал местный Telegram-канал. Самая дешевая услуга здесь стоит 20 гривен, тогда как самая дорогая – 500.

По информации из снимка, базовые услуги, такие как "пописать", стоят 20 гривен. "Немного сложнее действия" оцениваются в 50 гривен, а за "полноценное посещение туалета" придется заплатить 300 гривен.

Если же речь идет о рвоте, цены еще выше: "немного блевать" – 400 гривен, "сильно блевать" – 500 гривен.

Местные посетители уже выражают свое негодование. "Дорого", – констатируют сразу несколько человек, добавив, что прайс стоит снизить, иначе посетители будут просто выбирать "кустики" для нужд.

Кое-кто отметил, что автор объявления хорошо указал суммы, но грамотность текста оставляет желать лучшего.

Остальные сравнивают цены с другими пляжами города. На пляже "Кокос" на Аркадии базовая услуга стоит 20 гривен, однако там не детализируют стоимость за различные действия.

Есть даже шутливые замечания, что возможно на унитазах установлены весы для расчета за килограмм.

Один из комментаторов спросил, не назначен ли этот прайс для должностных лиц, намекая на высокие тарифы.

Высокие тарифы, нестандартная классификация услуг и смелые шутки от пользователей превратили эту новость в настоящий "интернет-хит", активно обсуждаемый местными и туристами.

