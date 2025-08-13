Подарок на миллион и наличные деньги в "тумбочке". Какое состояние у судьи, который хочет работать в ВАКС

Его жена владеет дорогими ювелирными изделиями

Судья Покровского районного суда Кривого Рога Игорь Чайкин подал декларацию за 2024 год, где указал значительное состояние, автомобили и недвижимое имущество. Как известно, он планирует работать в Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Мужчина в документе указал членов своей семьи: жену Ольгу и сына Святослава.

Недвижимость

Семья Чайкиных имеет несколько объектов в Украине.

жилой дом площадью 48,1 м², приобретенный в 2010 году, стоимость на дату приобретения — 76 425 грн (принадлежит Игорю Чайкину);

нежилые помещения площадью 118,5 м², приобретенные в 2009 году, стоимость на дату приобретения — 694 466 грн (принадлежат жене);

квартира площадью 83,2 м², приобретенная в 2006 году (принадлежит жене);

нежилые помещения площадью 85,7 м², приобретенные в 2006 году (принадлежат жене);

земельный участок площадью 1856 м², приобретенный в 2010 году, (принадлежит Игорю Чайкину, в собственности – территориальная община Искровского сельсовета);

квартира площадью 75,9 м², арендуется с 2016 года (арендатор – Игорь Чайкин, владелец – жена и сын);

доля в другой недвижимости принадлежит Алексею Чернову.

Ценное движимое имущество

В декларации судьи указаны только ювелирные изделия:

ювелирный комплект из белого, серого и бежевого золота торговой марки Annamaria Cammilli, приобретенные в 2009 году (принадлежит жене Ольге Чайкиной).

Ниже на скриншоте — цены на такие украшения в онлайн-магазине.

Авто

Семья Чайкиных владеет такими автомобилями:

легковой автомобиль Toyota RAV-4 2019 выпуска, приобретенный в 2019 году за 839 785 грн (общая совместная собственность Игоря Чайкина и жены Ольги);

легковой автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска, приобретенный в 2024 году за 1 177 200 грн (принадлежит жене).

Доходы, в том числе подарки

В 2024 году семья Чайкиных задокументировала следующие доходы:

Игорь Чайкин получил заработную плату в размере 1 546 337 грн от Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Днепропетровской области, а также проценты в 5 251 грн от АО КБ "ПриватБанк" и 29 034 грн зарплаты по совместительству в Донецком государственном университете внутренних дел.

от Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Днепропетровской области, а также проценты в 5 251 грн от АО КБ "ПриватБанк" и 29 034 грн зарплаты по совместительству в Донецком государственном университете внутренних дел. Ольга Чайкина заработала 1 625 447 грн в Территориальном управлении ГСА Украины в Днепропетровской области, получила проценты в 20 419 грн от АО КБ "ПриватБанк" и подарок в неденежной форме стоимостью 1 177 200 грн от Владимира Давыдова.

Деньги

Семья Чайкиных задекларировала следующие денежные активы:

Игорь Чайкин:

Наличные деньги — 200 000 грн и 5 000 долларов.

Банковские счета в ПАО КБ "ПриватБанк" — 210 000 грн.

Остаток на карточных счетах (зарплатная карта) в АО КБ "ПриватБанк" — 684 327 грн.

Ольга Чайкина:

Наличные деньги — 750 000 грн и 60 000 долларов.

Банковские счета в ПАО КБ "ПриватБанк" — 191 407 грн.

Остаток на карточных счетах (зарплатная карта) в АО КБ "ПриватБанк" — 430 972 грн.

Кроме того, в отчетном периоде члены семьи Чайкиных имели открытые счета и хранили средства в АО КБ "ПриватБанк" (код ЕГРПОУ 14360570).

Игорь Чайкин — 2 счета в АО КБ "ПриватБанк".

Ольга Чайкина — 3 счета в АО КБ "ПриватБанк".

В итоге, декларация судьи свидетельствует о значительном состоянии семьи Чайкиных — как в виде недвижимости и автомобилей, так и в денежных активах.

Что известно о судье-декларанте

Судья Покровского райсуда Кривого Рога Игорь Чайкин сейчас участвует в конкурсе на работу в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что он неоднократно закрывал дела о вождении в нетрезвом состоянии или назначал значительно более мягкие наказания, чем требует закон. Например, закрывал дела из-за того, что прошли сроки притяжения, считал нарушения незначительными или делал только устные замечания. В некоторых случаях он давал только штрафы без лишения прав, хотя законом предусмотрено и то, и другое. Часть таких решений касалась военных, которые отказывались проходить тест на опьянение, потому что, по мнению судьи, полиция действовала неправомерно или угрожала.

Кроме того, аналитики заметили подозрительные факты по имуществу семьи его помощницы.

