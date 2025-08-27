Петлюра расплачиваолся ими, а Винниченко копил: какие деньги были в УНР и сколько они стоят сейчас

"Телеграф" рассказывает, как украинские деньги стали настоящей энциклопедией нашей символики.

Современная украинская гривна пережила войны, кризисы, деноминации и даже полную замену на купоно-рубли в 90-е годы. Но мало кто помнит о ее древнем предшественнике — гривне Украинской Народной Республики, впервые появившейся в 1918 году. Тогда молодое государство решило создать свою валюту, чтобы показать свою независимость от имперской России.

"Телеграф" рассказывает, какие деньги были в УНР, кто их создавал и сколько стоят эти банкноты сегодня для коллекционеров.

5 января 1918 в обращение вошли первые украинские деньги. Валюта УНР называлась "карбованець", его стоимость равнялась 17,424 доли "истинного золота" (1 доля = 0,044 г золота). Это означало, что новый карбованець был снабжен золотом, как и большинство валют того времени.

Первой банкнотой была купюра в 100 карбованцев, на ней был указан 1917 год, а в обращение она вошла с 5 января 1918 года. Позже появились другие номиналы – 10, 25, 50, 100, 250, 1000 карбованцев. Интересно, что купюры номиналом в 25 и 50 карбованцев в народе называли "лопатками" — все из-за их необычной формы.

100 карбоанцев 1917 год

1918 год – когда гривна вытеснила карбованец

Карбованец просуществовал недолго. Уже 1 марта 1918 года в Житомире Малая Рада под председательством Михаила Грушевского приняла Закон о денежной единице, биении монеты и печати кредитных государственных билетов, чем ввела собственную валюту, которая получила название гривна.

"Другой денежной единицы у нас не было, кроме гривны ей годится и быть нашей монетной единицей. Была она единицей нашего старого государства — пусть будет и нового..." — писал Михаил Грушевский в 1918 году. Так, в УНР появились банкноты номиналом 2, 5, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен.

Тысяча рублей УНР

2 гривны 1918 года УНР

Искусство на банкнотах: как Георгий Нарбут создал дизайн украинских денег

Эскиз банкноты в 100 карбованцев создал художник Георгий Нарбут. Он не просто нарисовал деньги – он создал настоящие шедевры искусства. Он выбрал трезубец с крестом как герб Украины и придал ему изысканный орнамент в стиле украинского барокко XVII-XVIII веков.

Как Георгий Нарбут создал дизайн украинских денег

Банкноты УНР были подлинной энциклопедией украинской символики. На них изображали молодую украинскую крестьянку со снопом пшеницы и мужчину, опирающегося на молот — символ украинского труда, в обрамлении венка из цветов, плодов, овощей, пшеницы. Это должно было показать, что новое государство опирается на крестьян и рабочих.

100 рублей УНР

Сколько стоят банкноты УНР сегодня

Сегодня старые банкноты УНР стали настоящими кладами для коллекционеров. По данным специализированного сайта monitex.com.ua, одну купюру можно купить по цене от 80 грн. до 20 000 в зависимости от качества, ценности и других факторов. Самые дорогие – это редкие экземпляры в идеальном состоянии или особые варианты печати.

Интересно, что первыми в августе 1919 года вышли банкноты в 100, 250 и 1000 гривен, для которых были использованы клише, сделанные еще по указанию правительства гетмана Павла Скоропадского. Молодому государству очень было наладить собственное производство денег.

Почему рубль не прижился в УНР

Деньги УНР — денежные знаки, которые обращались на территории Украинской Народной Республики и Украинского Государства в течение 1917-1921 годов. Но политическая нестабильность, войны и постоянная смена власти не позволили создать стабильную финансовую систему. В разные периоды в обращении были карбованцы, гривны и даже шаги.

Симон Петлюра, Владимир Винниченко, Михаил Грушевский и другие ключевые политические деятели УНР активно использовали украинские карбованцы и гривны для финансирования армии, государственных нужд и реализации национальных проектов молодой республики

Изготовление государственных денежных знаков в то время осуществляла экспедиция заготовок государственных бумаг. Но постоянные боевые действия и отсутствие стабильного контроля над территорией усложняли работу финансовой системы.

Банкноты УНР остались в истории как первая попытка создать действительно украинскую валюту. Хотя они просуществовали всего несколько лет, эти деньги стали символом стремления к независимости.

