Сколько будет стоить борщевой набор к Новому году? Прогноз, который удивит украинцев

После праздников цены могут подняться из-за дефицита качественной продукции.

В Украине до Нового года не ожидается существенного изменения стоимости овощей. В отличие от хлеба их стоимость может расти постепенно, а в ближайшие 2–3 месяца цены на овощи будут оставаться низкими.

Что нужно знать

До Нового года цены на овощи будут оставаться низкими благодаря большому урожаю

Рост стоимости будет медленным, в пределах 7–8% в месяц, согласно инфляции и себестоимости хранения

После праздников ситуация может измениться

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник подтвердил в комментарии "Телеграфу", что причина этого — большой урожай. Эксперт прогнозирует повышение на уровне темпа инфляции и себестоимости хранения, то есть примерно 7-8% в месяц.

Что-то где-то будет храниться, что-то будет теряться, гнить, выбрасываться, но вполне до весны хватит Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий также, что урожай оказался лучше, а негативные факторы повлияли меньше, чем ожидалось. По официальным данным производство картофеля составляет 18 миллионов тонн, хотя экспертная оценка реального рынка — около 10 миллионов тонн. Так что резкого удорожания стоимости борща ожидать не стоит.

Средняя стоимость базового трехлитрового борщового набора составляет 146,75 грн.

Однако после Нового года ситуация может измениться. Часть продавцов уже распродаст запасы, а качественных овощей станет меньше. Это вызовет рост цены — подорожание может достичь 40–50% уже весной при пессимистическом сценарии, уверен Баштанник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курятина также не должна вырасти в цене в ближайшие недели. Подорожать может лук, количество которого, несмотря на сверхурожай, уменьшается — фермеры из-за погодных условий и низкой стоимости распахивают поля с урожаем.