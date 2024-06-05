В Днепре повысят зарплаты части бюджетников: кому и на сколько

В прошлом году мэрия уже вводила надбавки воспитателям

В Днепре повысят зарплату воспитателям детских садов и их помощников. Надбавки начнут выплачивать уже с этого месяца.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, муниципальные надбавки будут размером до одной тысячи гривен.

"Много ли это или мало? Судить можно сколь угодно. Но, как говорится, "що хата має, тим і приймає". Поэтому в ближайшую сессию депутатский корпус рассмотрит выделение около 35 млн грн на все это", — говорит градоначальник.

Он объяснил, что конкретный размер доплаты определяется с учетом образовательно-квалификационного уровня, опыта работы и квалификационной категории. Также Филатов напомнил, что в прошлом году мэрия уже вводила надбавки воспитателям – одни из самых высоких среди других городов.

"Сейчас это инициатива сугубо на уровне территориальной общины. Ведь со всеми вызовами войны, необходимостью прорабатывать самые тяжелые сценарии выходов из блекаутов или удержания энергосистемы, вместе с многомиллионными закупками дронов и техники для сил обороны, мы также должны подставить плечо тем, кто заботится о самых маленьких наших днепрян", — подчеркивает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр образования объяснил, почему учителям не индексировали зарплаты.